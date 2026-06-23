В Україні обмежать рух фур при температурі понад 28 градусів
В Україні запроваджують сезонні обмеження руху для великовагового транспорту через підвищення температури повітря.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікаціюї Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Кого обмежать і за яких умов
Обмеження стосуються великовагових транспортних засобів із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн.
Такі транспортні засоби не зможуть рухатися автомобільними дорогами державного значення та основними логістичними маршрутами у разі, якщо температура повітря перевищує +28 градусів.
За високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень, – пояснили у відомстві.
Кому дозволено рух і що робити водіям
Обмеження не поширюються на транспорт, який ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні або швидкопсувні вантажі, живих тварин чи птицю, а також здійснює військові перевезення та перевезення для потреб оборони.
На дорогах встановлюватимуть дорожні знаки та інформаційні щити. Водіям рекомендують враховувати ці обмеження під час планування маршрутів і дотримуватися вимог дорожніх знаків.
Також визначатимуть місця тимчасового відстою транспорту, де водії зможуть перечекати період високої температури.
Раніше ми писали, що в Україні майже вдвічі поменшало штрафів за перевантажені фури.
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