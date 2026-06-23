"Укрэнерго" может получить 90 млн евро от ЕБРР на укрепление энергосистемы

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг создала правовые предпосылки для привлечения НЭК "Укрэнерго" кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 90 млн евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НКРЭКП.

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Для чего нужно решение регулятора

В ходе заседания НКРЭКП приняла постановление о подписании договора о погашении задолженности перед государством за выполнение гарантийных обязательств по договору гарантии между Украиной и ЕБРР.

В комиссии пояснили, что документ принят по обращению "Укрэнерго".

Также регулятор уполномочил председателя НКРЭКП подписать соответствующий договор от имени комиссии.

"Заключение указанного договора является одним из необходимых условий для заключения кредитного соглашения между "Укрэнерго" и ЕБРР", - отметили в НКРЭКП.

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На что будут направлены средства

Привлеченные средства планируется использовать для повышения надежности и устойчивости магистральных электросетей.

Речь идет о реконструкции и строительстве объектов системы передачи электроэнергии, в частности подстанций напряжением 330 кВ.

Кроме того, в рамках проекта изучается возможность привлечения грантового финансирования для закупки резервного оборудования и увеличения пропускной способности межгосударственных интерконнекторов.

Как это повлияет на энергосистему

В НКРЭКП отмечают, что реализация проекта должна повысить надежность работы системы передачи электроэнергии и укрепить энергетическую безопасность Украины.

Также ожидается дальнейшая интеграция украинской энергосистемы в европейскую энергетическую сеть.

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