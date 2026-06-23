"Укренерго" може отримати €90 млн від ЄБРР на зміцнення енергосистеми
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, створила правові передумови для залучення НЕК "Укренерго" кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 90 млн євро.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні НКРЕКП.
Для чого потрібне рішення регулятора
Під час засідання НКРЕКП ухвалила постанову щодо підписання договору про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань за договором гарантії між Україною та ЄБРР.
У комісії пояснили, що документ ухвалено за зверненням "Укренерго".
Також регулятор уповноважив голову НКРЕКП підписати відповідний договір від імені комісії.
"Укладення зазначеного договору є однією з необхідних умов для укладення кредитної угоди між "Укренерго" та ЄБРР", – зазначили в НКРЕКП.
На що спрямують кошти
Залучені кошти планують використати для підвищення надійності та стійкості магістральних електромереж.
Йдеться про реконструкцію та будівництво об'єктів системи передачі електроенергії, зокрема підстанцій напругою 330 кВ.
Крім того, в межах проєкту опрацьовується можливість залучення грантового фінансування для закупівлі резервного обладнання та збільшення пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів.
Як це вплине на енергосистему
У НКРЕКП зазначають, що реалізація проєкту має підвищити надійність роботи системи передачі електроенергії та зміцнити енергетичну безпеку України.
Також очікується подальша інтеграція української енергосистеми до європейської енергетичної мережі.
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