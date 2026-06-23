"Укренерго" може отримати €90 млн від ЄБРР на зміцнення енергосистеми

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, створила правові передумови для залучення НЕК "Укренерго" кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 90 млн євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні НКРЕКП.

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Для чого потрібне рішення регулятора

Під час засідання НКРЕКП ухвалила постанову щодо підписання договору про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань за договором гарантії між Україною та ЄБРР.

У комісії пояснили, що документ ухвалено за зверненням "Укренерго".

Також регулятор уповноважив голову НКРЕКП підписати відповідний договір від імені комісії.

"Укладення зазначеного договору є однією з необхідних умов для укладення кредитної угоди між "Укренерго" та ЄБРР", – зазначили в НКРЕКП.

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На що спрямують кошти

Залучені кошти планують використати для підвищення надійності та стійкості магістральних електромереж.

Йдеться про реконструкцію та будівництво об'єктів системи передачі електроенергії, зокрема підстанцій напругою 330 кВ.

Крім того, в межах проєкту опрацьовується можливість залучення грантового фінансування для закупівлі резервного обладнання та збільшення пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів.

Як це вплине на енергосистему

У НКРЕКП зазначають, що реалізація проєкту має підвищити надійність роботи системи передачі електроенергії та зміцнити енергетичну безпеку України.

Також очікується подальша інтеграція української енергосистеми до європейської енергетичної мережі.

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