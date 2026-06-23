РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11531 посетитель онлайн
Новости Штрафы за нарушение ПДД
713 16

В Украине хотят повысить штрафы за превышение скорости: за систематические нарушения - 17 000 гривен

До 17 000 гривен вырастут штрафы за превышение скорости

В украинском парламенте готовят законопроект, предусматривающий существенное ужесточение финансовой ответственности водителей за превышение допустимой скорости движения на дорогах.

Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Документ разработан в тесном сотрудничестве с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины. Новая инициатива направлена на кардинальное изменение системы наказаний и привязку сумм штрафов к градации скорости, а также к количеству нарушений в течение года.

В настоящее время в Украине предусмотрены следующие штрафы за превышение скорости:

  • свыше 20 км/ч — 340 гривен;
  • свыше 50 км/ч — 1700 гривен;

Законопроект предусматривает следующие размеры штрафов:

  • свыше 20 км/ч — 680 гривен;
  • свыше 40 км/ч — 2040 гривен;
  • свыше 60 км/ч — 2720 гривен;
  • свыше 80 км/ч — 3400 гривен;
  • пять и более нарушений в течение года — 17 000 гривен.

На данный момент законопроект еще не принят Верховной Радой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине почти вдвое сократилось количество штрафов за перегруженные грузовики, — Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

авто (4227) ВР (28810) МВД (9128) Нацполиция (17005) водители (509) штраф (1282)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Ви хочете, що б депутати, прокурори-інваліди, поліціянти... та їх нащадки, сплачували більше ніж дідусь з села на старенькій "Таврії"?
показать весь комментарий
23.06.2026 16:31 Ответить
+3
Треба вже 50 тисяч. Не більше 3 разів. Далі забирати посвідчення водія і засіб замаху на життя і здоров'я громадян
показать весь комментарий
23.06.2026 16:25 Ответить
+3
А ще буває ремонт дороги давно зробили, а знак 20 не прибрали. Їдете ви собі 65, а у вас перевищення +45
показать весь комментарий
23.06.2026 16:37 Ответить

Загрузка...

 
 