В Украине хотят повысить штрафы за превышение скорости: за систематические нарушения - 17 000 гривен
В украинском парламенте готовят законопроект, предусматривающий существенное ужесточение финансовой ответственности водителей за превышение допустимой скорости движения на дорогах.
Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
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Документ разработан в тесном сотрудничестве с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины. Новая инициатива направлена на кардинальное изменение системы наказаний и привязку сумм штрафов к градации скорости, а также к количеству нарушений в течение года.
В настоящее время в Украине предусмотрены следующие штрафы за превышение скорости:
- свыше 20 км/ч — 340 гривен;
- свыше 50 км/ч — 1700 гривен;
Законопроект предусматривает следующие размеры штрафов:
- свыше 20 км/ч — 680 гривен;
- свыше 40 км/ч — 2040 гривен;
- свыше 60 км/ч — 2720 гривен;
- свыше 80 км/ч — 3400 гривен;
- пять и более нарушений в течение года — 17 000 гривен.
На данный момент законопроект еще не принят Верховной Радой.
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