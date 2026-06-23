В Україні хочуть підняти штрафи за перевищення швидкості: за систематичні порушення - 17 000 гривень
В українському парламенті готують законопроєкт, який передбачає суттєве посилення фінансової відповідальності для водіїв за перевищення дозволеної швидкості руху на дорогах.
Про це повідомила народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Документ розроблено у тісній співпраці з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України. Нова ініціатива має на меті кардинально змінити систему покарань та прив'язати суми стягнень до градації швидкості, а також до кількості порушень протягом року.
Нині в Україні передбачені такі штрафи за перевищення швидкості:
- понад 20 км/год - 340 гривень;
- понад 50 км/год - 1700 гривень.
Законопроєкт передбачає такі розміри штрафів:
- понад 20 км/год - 680 гривень;
- понад 40 км/год - 2040 гривень;
- понад 60 км/год - 2720 гривень;
- понад 80 км/год - 3400 гривень;
- п'ять і більше порушень протягом року - 17 000 гривень.
Наразі законопроєкт ще не ухвалений Верховною Радою.
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