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Новини Штрафи за порушення ПДР
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В Україні хочуть підняти штрафи за перевищення швидкості: за систематичні порушення - 17 000 гривень

До 17 000 гривень зростуть штрафи за перевищення швидкості

В українському парламенті готують законопроєкт, який передбачає суттєве посилення фінансової відповідальності для водіїв за перевищення дозволеної швидкості руху на дорогах.

Про це повідомила народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Документ розроблено у тісній співпраці з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України. Нова ініціатива має на меті кардинально змінити систему покарань та прив'язати суми стягнень до градації швидкості, а також до кількості порушень протягом року.

Нині в Україні передбачені такі штрафи за перевищення швидкості:

  • понад 20 км/год - 340 гривень;
  • понад 50 км/год - 1700 гривень.

Законопроєкт передбачає такі розміри штрафів:

  • понад 20 км/год - 680 гривень;
  • понад 40 км/год - 2040 гривень;
  • понад 60 км/год - 2720 гривень;
  • понад 80 км/год - 3400 гривень;
  • п'ять і більше порушень протягом року - 17 000 гривень.

Наразі законопроєкт ще не ухвалений Верховною Радою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні майже вдвічі поменшало штрафів за перевантажені фури, ‒ Опендатабот. ІНФОГРАФІКА

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авто (6596) ВР (15181) МВС (3517) Нацполіція (15783) водії (464) штраф (1969)
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Топ коментарі
+7
Ви хочете, що б депутати, прокурори-інваліди, поліціянти... та їх нащадки, сплачували більше ніж дідусь з села на старенькій "Таврії"?
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23.06.2026 16:31 Відповісти
+6
Мажорам, наркоманам та п'яницям похер на те, якого розміру штраф.
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23.06.2026 16:43 Відповісти
+5
А ще буває ремонт дороги давно зробили, а знак 20 не прибрали. Їдете ви собі 65, а у вас перевищення +45
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23.06.2026 16:37 Відповісти

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