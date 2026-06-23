В Україні хочуть підняти штрафи за перевищення швидкості: за систематичні порушення - 17 000 гривень

В українському парламенті готують законопроєкт, який передбачає суттєве посилення фінансової відповідальності для водіїв за перевищення дозволеної швидкості руху на дорогах.

Про це повідомила народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Документ розроблено у тісній співпраці з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України. Нова ініціатива має на меті кардинально змінити систему покарань та прив'язати суми стягнень до градації швидкості, а також до кількості порушень протягом року.

Нині в Україні передбачені такі штрафи за перевищення швидкості:

понад 20 км/год - 340 гривень;

понад 50 км/год - 1700 гривень.

Законопроєкт передбачає такі розміри штрафів:

понад 20 км/год - 680 гривень;

понад 40 км/год - 2040 гривень;

понад 60 км/год - 2720 гривень;

понад 80 км/год - 3400 гривень;

п'ять і більше порушень протягом року - 17 000 гривень.

Наразі законопроєкт ще не ухвалений Верховною Радою.

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