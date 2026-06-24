Во время реконструкции подстанции в г. Ривне безосновательно оплатили оборудование на 1,3 млн грн, — прокуратура
Директору по строительству одной из частных компаний было предъявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ривненская областная прокуратура.
По данным следствия, в апреле 2024 года во время плановой реконструкции электрической подстанции в Ривне чиновник ненадлежащим образом выполнил свои служебные обязанности.
В частности, при подготовке акта выполненных работ в документ внесли сведения об оборудовании стоимостью более 1,3 млн грн, которое фактически не поставлялось, но было оплачено заказчиком.
В прокуратуре отмечают, что подозрение было предъявлено по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме.
Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Ривненской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Ривненской области и УСР в области ДСР НПУ.
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