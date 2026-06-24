Під час реконструкції підстанції у Рівному безпідставно оплатили обладнання на 1,3 млн грн, - прокуратура

Директору з будівництва одного з приватних товариств повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Рівненська обласна прокуратура.

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За даними слідства, у квітні 2024 року під час планової реконструкції електричної підстанції у Рівному посадовець неналежно виконав свої службові обов'язки.

Зокрема, під час підготовки акту виконаних робіт до документа внесли відомості про обладнання вартістю понад 1,3 млн грн, яке фактично не поставлялося, але було оплачене замовником.

У прокуратурі зазначають, що підозру оголосили за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовано у повному обсязі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Рівненській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Рівненській області та УСР в області ДСР НПУ.

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