Прокурор из Ивано-Франковской области получила подозрение в получении взятки за трудоустройство с бронированием

Прокурор одной из окружных прокуратур Ивано-Франковской области получила уведомление о подозрении в получении неправомерной выгоды за содействие в трудоустройстве военнообязанного мужчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, женщина сообщила знакомому о возможности содействовать трудоустройству военнообязанного в одно из медицинских учреждений. В дальнейшем это должно было стать основанием для оформления отсрочки от призыва во время мобилизации.

По версии следствия, прокурор также указала на необходимость передать средства лицу, которое якобы могло оказать влияние на должностных лиц медицинского учреждения.

В прокуратуре утверждают, что впоследствии она получила 1 тысячу долларов неправомерной выгоды за такое влияние и передачу средств третьему лицу.

Какую статью инкриминируют

Прокурорке инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения и отстранении от должности.

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