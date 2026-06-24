Прокурорці з Івано-Франківщини оголосили підозру через хабар за працевлаштування з бронюванням

Прокурорці однієї з окружних прокуратур Івано-Франківської області повідомили про підозру через одержання неправомірної вигоди за сприяння у працевлаштуванні військовозобов’язаного чоловіка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, жінка повідомила знайомому про можливість посприяти у працевлаштуванні військовозобов’язаного до одного із закладів охорони здоров’я. Надалі це мало стати підставою для оформлення бронювання від призову під час мобілізації.

За версією слідства, прокурорка також зазначила про необхідність передати кошти особі, яка нібито могла вплинути на службових осіб медичного закладу.

У прокуратурі стверджують, що згодом вона одержала 1 тисячу доларів неправомірної вигоди за такий вплив та передачу коштів третій особі.

Яку статтю інкримінують

Прокурорці інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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