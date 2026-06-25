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Новости Обстрелы Харьковщина
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Сутки в Харьковской области: 11 пострадавших и удары по 20 населённым пунктам

В Харьковской области за сутки 11 пострадавших в результате российских обстрелов: повреждена гражданская инфраструктура

За сутки враг атаковал 20 населенных пунктов Харьковской области, применив ракеты и дроны. 11 человек получили ранения и травмы, повреждены электросети, жилые дома и предприятия. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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Пострадавшие среди гражданского населения

В результате атак пострадали жители нескольких населенных пунктов:

  • в с. Искра Изюмской громады - мужчины 39 и 54 лет;
  • в с. Губаровка Богодуховской громады - мужчины 32 и 54 лет;
  • в с. Новая Гнилица — 40-летняя женщина (острая реакция на стресс);
  • между с. Сухины и с. Скосогоровка — 61-летний мужчина.

25 июня около 00:40 российские военные атаковали г. Богодухов беспилотником, предположительно типа "Герань-2", сообщили в прокуратуре области.

"Попадание зафиксировано в жилом секторе. В результате удара поврежден фасад дома и линия электропередачи. Также возник пожар в гараже и трех автомобилях на площади 35 кв. м. Пострадали пять человек. У них диагностирована острая стрессовая реакция", - говорится в сообщении.

Россия применила ракеты, БПЛА и дроны-камикадзе

Враг активно использовал различные типы вооружения, в частности:

  • 2 ракеты;
  • 1 реактивная система залпового огня;
  • 4 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 БПЛА типа "Ланцет";
  • 9 БПЛА типа "Молния";
  • 5 FPV-дронов;
  • 28 БПЛА неустановленного типа.

Масштабные разрушения гражданской инфраструктуры

В результате атак повреждены объекты в нескольких районах области.

  • в Богодуховском районе повреждены электросети (с. Максимовка), интернат (с. Малижино), 2 частных дома (с. Писаревка), железнодорожная инфраструктура (с. Губаровка), автомобиль (с. Павловка);
  • в Купянском районе повреждены элеватор (п. Приколотное), здание коммунального предприятия (п. Шевченково), дом, электросети (с. Мирное);
  • в Изюмском районе повреждены нежилое здание (г. Барвинково), электросети (с. Искра);
  • в Харьковском районе поврежден частный дом (пос. Прудянка);
  • в Чугуевском районе повреждены 2 комбайна, здания фермерского хозяйства (с. Новая Гнилица).

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Автор: 

обстрел (33338) Харьковская область (2835) Богодуховский район (182) Изюмский район (238) Купянский район (758) Харьковский район (951) Чугуевский район (403) Богодухов (47) Губаревка (4) Павловка (1) Максимовка (4) Малыжино (3) Барвенково (11) Искра (1) Шевченково (12) Приколотное (17) Мирное (12) Прудянка (9) Писаревка (2) Новая Гнилица (1)
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