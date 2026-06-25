Сутки в Харьковской области: 11 пострадавших и удары по 20 населённым пунктам

За сутки враг атаковал 20 населенных пунктов Харьковской области, применив ракеты и дроны. 11 человек получили ранения и травмы, повреждены электросети, жилые дома и предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пострадавшие среди гражданского населения

В результате атак пострадали жители нескольких населенных пунктов:

в с. Искра Изюмской громады - мужчины 39 и 54 лет;

в с. Губаровка Богодуховской громады - мужчины 32 и 54 лет;

в с. Новая Гнилица — 40-летняя женщина (острая реакция на стресс);

между с. Сухины и с. Скосогоровка — 61-летний мужчина.

25 июня около 00:40 российские военные атаковали г. Богодухов беспилотником, предположительно типа "Герань-2", сообщили в прокуратуре области.

"Попадание зафиксировано в жилом секторе. В результате удара поврежден фасад дома и линия электропередачи. Также возник пожар в гараже и трех автомобилях на площади 35 кв. м. Пострадали пять человек. У них диагностирована острая стрессовая реакция", - говорится в сообщении.

Россия применила ракеты, БПЛА и дроны-камикадзе

Враг активно использовал различные типы вооружения, в частности:

2 ракеты;

1 реактивная система залпового огня;

4 БПЛА типа "Герань-2";

1 БПЛА типа "Ланцет";

9 БПЛА типа "Молния";

5 FPV-дронов;

28 БПЛА неустановленного типа.

Масштабные разрушения гражданской инфраструктуры

В результате атак повреждены объекты в нескольких районах области.

в Богодуховском районе повреждены электросети (с. Максимовка), интернат (с. Малижино), 2 частных дома (с. Писаревка), железнодорожная инфраструктура (с. Губаровка), автомобиль (с. Павловка);

в Купянском районе повреждены элеватор (п. Приколотное), здание коммунального предприятия (п. Шевченково), дом, электросети (с. Мирное);

в Изюмском районе повреждены нежилое здание (г. Барвинково), электросети (с. Искра);

в Харьковском районе поврежден частный дом (пос. Прудянка);

в Чугуевском районе повреждены 2 комбайна, здания фермерского хозяйства (с. Новая Гнилица).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли удар дронами по Балаклее: погибла женщина, есть раненая. ФОТО