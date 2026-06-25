Доба на Харківщині: 11 постраждалих і удари по 20 населених пунктах

За добу ворог атакував 20 населених пунктів Харківської області, застосовуючи ракети та дрони. Поранено та травмовано 11 людей, пошкоджено електромережі, житло та підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Постраждалі серед цивільних

Унаслідок атак постраждали мешканці кількох населених пунктів:

у с. Іскра Ізюмської громади - чоловіки 39 і 54 років;

у с. Губарівка Богодухівської громади - чоловіки 32 і 54 років;

у с. Нова Гнилиця - 40-річна жінка (гостра реакція на стрес);

між с. Сухини та с. Скосогорівка - 61-річний чоловік.

25 червня близько 00:40 російські військові атакували м. Богодухів безпілотником, попередньо типу "Герань-2", повідомили у прокуратурі області.

"Влучання зафіксовано у житловому секторі. Внаслідок удару пошкоджено фасад будинку та лінію електромережі. Також виникла пожежа в гаражі та трьох автомобілях на площі 35 кв. м. Постраждали п’ятеро людей. У них діагностовано гостру реакцію на стрес", - йдеться в повідомленні.

Росія застосувала ракети, БпЛА та дрони-камікадзе

Ворог активно використовував різні типи озброєння, зокрема:

2 ракети;

1 реактивну систему залпового вогню;

4 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Ланцет";

9 БпЛА типу "Молнія";

5 FPV-дронів;

28 БпЛА невстановленого типу.

Масштабні руйнування цивільної інфраструктури

Унаслідок атак пошкоджено об’єкти в кількох районах області.

у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (с. Максимівка), інтернатний заклад (с. Малижине), 2 приватні будинки (с. Писарівка), залізничну інфраструктуру (с. Губарівка), автомобіль (с. Павлівка);

у Куп’янському районі пошкоджено елеватор (сел. Приколотне), будівлю комунального підприємства (сел. Шевченкове), будинок, електромережі (с. Мирне);

в Ізюмському районі пошкоджено нежитлову будівлю (м. Барвінкове), електромережі (с. Іскра);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Прудянка);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 комбайни, будівлі фермерського господарства (с. Нова Гнилиця).

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