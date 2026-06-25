В Украине обнаружили детские игрушки с опасным содержанием кадмия и свинца
В Украине обнаружили опасные детские игрушки с превышением допустимого содержания токсичных веществ — кадмия и свинца.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы со ссылкой на результаты плановых проверок.
Какие игрушки признали опасными
Специалисты установили, что ряд детских непищевых товаров не соответствует требованиям безопасности. В Госпродпотребслужбе отметили, что речь идет о нескольких позициях продукции, которые содержат превышенные показатели вредных веществ или представляют другие риски для детей.
По результатам мероприятий государственного рыночного надзора установлены нарушения стандартов в следующих товарах:
- LED-ночник "Шар" — значительное превышение содержания кадмия и свинца;
- набор для мыльных пузырей — превышение содержания кадмия и свинца;
- детская летающая игрушка — превышение содержания кадмия и свинца;
- игрушка "Собака" в переноске — изготовлена из легко воспламеняющегося материала;
- детская коляска — риск травмирования или удушения;
- "Слоненок-музыкальный телефон" — превышение содержания кадмия и свинца;
- музыкальная игрушка-животное — превышение содержания кадмия и свинца;
- развивающий детский телефон со звуками — превышение содержания кадмия и свинца;
- детский музыкальный телефон со светом — превышение содержания свинца.
"Кадмий и свинец накапливаются в организме ребенка, поэтому регулярный контакт с такими игрушками повышает риск отравления", — говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.
Как уберечь детей от опасных игрушек
В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что родителям следует внимательно проверять детские товары перед покупкой. В частности, обращать внимание на маркировку соответствия техническим регламентам и требовать у продавца документы о безопасности продукции.
Также рекомендуется избегать игрушек с резким запахом, хрупким пластиком или слишком яркими красками, оставляющими следы. Важно проверять, чтобы отсек для батареек был надежно закреплен и недоступен для ребенка.
Родителям рекомендуют прекратить использование опасных игрушек в случае их обнаружения и сообщать о таких случаях в соответствующие органы.
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