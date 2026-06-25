В Україні виявили дитячі іграшки з небезпечним рівнем кадмію та свинцю
В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки з перевищенням вмісту токсичних речовин — кадмію та свинцю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби з посиланням на результати планових перевірок.
Які іграшки виявили небезпечними
Фахівці встановили, що низка дитячих нехарчових товарів не відповідає вимогам безпеки. У Держпродспоживслужбі зазначили, що йдеться про кілька позицій продукції, які містять перевищені показники шкідливих речовин або становлять інші ризики для дітей.
За результатами заходів державного ринкового нагляду встановлено порушення стандартів у таких товарах:
- нічник LED "Куля" — значне перевищення кадмію та свинцю;
- набір для мильних бульбашок — перевищення кадмію та свинцю;
- дитяча літаюча іграшка — перевищення кадмію та свинцю;
- іграшка "Собака" в переносці — виготовлена зі швидкозаймистого матеріалу;
- дитячий візочок — ризик травмування або удушення;
- "Слоненя музичний телефон" — перевищення кадмію та свинцю;
- музична іграшка-тварина — перевищення кадмію та свинцю;
- розвивальний дитячий телефон зі звуками — перевищення кадмію та свинцю;
- дитячий музичний телефон зі світлом — перевищення свинцю.
"Кадмій та свинець накопичуються в організмі дитини, тому регулярний контакт із такими іграшками підвищує ризик отруєння", - йдеться у повідомденні Держпродспоживслужби.
Як уберегти дітей від небезпечних іграшок
У Держпродспоживслужбі наголошують, що батькам варто уважно перевіряти дитячі товари перед покупкою. Зокрема, звертати увагу на маркування відповідності технічним регламентам та вимагати у продавця документи про безпеку продукції.
Також рекомендується уникати іграшок із різким запахом, крихким пластиком або надто яскравими фарбами, що залишають сліди. Важливо перевіряти, щоб відсік для батарейок був надійно закріплений і недоступний для дитини.
Батькам радять припинити використання небезпечних іграшок у разі їх виявлення та повідомляти про такі випадки відповідні органи.
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