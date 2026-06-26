Южная Корея готовит полмиллиона операторов БПЛА и отказывается от китайских комплектующих, - Reuters

Министерство обороны Южной Кореи официально объявило о начале масштабной реформы своих вооруженных сил в области использования дронов. К 2029 году страна планирует поставить на вооружение 110 тысяч беспилотников и подготовить полмиллиона квалифицированных операторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

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Подробности

По словам министра обороны Южной Кореи Ан Гю-бака, радикальное расширение беспилотного флота охватит армию, флот, военно-воздушные силы и морскую пехоту. Десятки тысяч дронов будут интегрированы непосредственно в подразделения на передовой.

В рамках новой стратегии Сеул планирует кардинально обновить свой технологический арсенал:

Внедрение интеллектуальных роевых систем беспилотников и массовое использование баражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе).

Закупка более 20 тысяч одноразовых недорогих БПЛА.

Расширение средств борьбы с вражескими беспилотниками с помощью лазерного оружия.

Из соображений национальной безопасности доля компонентов из КНР в новых системах будет нулевой - ставка делается исключительно на отечественное производство и гражданские инновации.

Почему реформа происходит сейчас

Главной движущей силой изменений стал опыт войны в Украине и конфликтов на Ближнем Востоке, которые доказали, что массированные атаки дешёвых БПЛА способны полностью изменить ход боевых действий. Кроме того, КНДР активно совершенствует собственные беспилотные системы, что создаёт прямую угрозу для южнокорейских военных и гражданских объектов.

Дополнительным внутренним фактором для Сеула стал острый демографический кризис - из-за нехватки призывников армия вынуждена в экстренном порядке переходить на автоматизацию.

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