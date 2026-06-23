Украина и Южная Корея обсудят судьбу пленных военных КНДР, - Reuters

30 июня Украина и Южная Корея проведут переговоры по поводу военнопленных из КНДР, которые участвовали в войне против Украины на стороне России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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Сеул готов принять пленных

В Министерстве иностранных дел Южной Кореи заявили, что готовы принять всех северокорейских военнопленных, если они сами выразят такое желание.

"Южная Корея выступает против любой репатриации северокорейских военнопленных в Россию или Северную Корею вопреки их воле", - подчеркнули в южнокорейском МИД.

Ранее пресс-секретарь ведомства Ли Чжэ Вонг пояснял, что Конституция Южной Кореи рассматривает весь Корейский полуостров как территорию государства, а его жителей - как своих граждан.

Пленные просили отправить их в Южную Корею

В декабре 2025 года двое военных КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им выехать в Южную Корею.

Напомним, 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.

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