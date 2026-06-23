Україна і Південна Корея обговорять долю полонених військових КНДР, - Reuters

Україна та Південна Корея 30 червня проведуть переговори щодо військовополонених із КНДР, які брали участь у війні проти України на боці Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Сеул готовий прийняти полонених

У Міністерстві закордонних справ Південної Кореї заявили, що готові прийняти всіх північнокорейських військовополонених, якщо вони самі висловлять таке бажання.

"Південна Корея виступає проти будь-якої репатріації північнокорейських військовополонених до Росії або Північної Кореї всупереч їхній волі", – наголосили в південнокорейському МЗС.

Раніше речник відомства Лі Чже Вонг пояснював, що Конституція Південної Кореї розглядає весь Корейський півострів як територію держави, а його жителів – як своїх громадян.

Полонені просилися до Південної Кореї

У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї.

Нагадаємо, 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.

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