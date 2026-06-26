Швеция выделит $26 млн на восстановление и реформу системы здравоохранения Украины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Шведское агентство по международному сотрудничеству и развитию (Sida) объявили о запуске в Украине нового многолетнего проекта по восстановлению и трансформации системы здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Укринформа.

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Проект продлится до 2029 года

Инициатива "Трансформация системы здравоохранения Украины: укрепление управления, финансирования и предоставления медицинских услуг для долгосрочного восстановления" будет реализовываться с июня 2026 года по 2029 год.

На его внедрение Швеция выделит около 26 млн долларов (240 млн шведских крон). О запуске проекта объявили во время Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске.

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Основные направления поддержки

Проект предусматривает три ключевых направления работы: усиление управления и координации реформ в сфере здравоохранения, развитие первичной медицинской помощи с участием семейных врачей, медицинских сестер и акушерок, а также повышение финансовой устойчивости системы здравоохранения.

В ВОЗ подчеркнули, что Украина продолжает реформировать медицинскую систему даже в условиях полномасштабной войны и приближает её к европейским стандартам.

"Мы благодарны Швеции за ее поддержку. Благодаря этому партнерству мы можем помочь Украине построить более устойчивую, доступную и ориентированную на потребности людей систему здравоохранения", — заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Особое внимание в рамках проекта будет уделено поддержке пожилых людей, женщин, детей и людей с инвалидностью, пострадавших в результате войны.

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