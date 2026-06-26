Швеція виділить $26 млн на відновлення та реформу системи охорони здоров’я України

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) оголосили про запуск в Україні нового багаторічного проєкту з відновлення та трансформації системи охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал Укрінформу.

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Проєкт триватиме до 2029 року

Ініціатива "Трансформація системи охорони здоров'я України: зміцнення управління, фінансування та надання послуг з охорони здоров'я для довгострокового відновлення" реалізовуватиметься з червня 2026 року до 2029 року.

На її впровадження Швеція виділить близько 26 млн доларів (240 млн шведських крон). Про запуск проєкту оголосили під час Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську.

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Основні напрями підтримки

Проєкт передбачає три ключові напрями роботи: посилення управління та координації реформ у сфері охорони здоров'я, розвиток первинної медичної допомоги із сімейними лікарями, медичними сестрами та акушерками, а також підвищення фінансової стійкості системи охорони здоров'я.

У ВООЗ наголосили, що Україна продовжує реформувати медичну систему навіть в умовах повномасштабної війни та наближає її до європейських стандартів.

"Ми вдячні Швеції за її підтримку. Завдяки цьому партнерству ми можемо допомогти Україні побудувати більш стійку, доступну та орієнтовану на потреби людей систему охорони здоров’я", – заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Особливу увагу в межах проєкту приділять підтримці людей старшого віку, жінок, дітей та осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок війни.

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