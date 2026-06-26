Украина должна провести реформы, чтобы получить масштабные инвестиции после войны, - Кличко в Гданьске

После войны Украина должна не только восстановить разрушенные россиянами здания, но провести настоящие реформы. Только при этом условии страна может рассчитывать на большие инвестиции и успешное будущее.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на конференции URC-2026 в Гданьске, передает Цензор.НЕТ.

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"На конференции URC-2026 вместе с мэром Гданьска Александрой Дулькевич, украинскими и польскими членами правительства, представителями крупного бизнеса принял участие в дискуссии "Восстановление вопреки войне — будущее, которое создаем уже сегодня". Говорили о том, какой должна стать после войны Украина. Подчеркнул, что главное — не только восстановить и возвести новые здания вместо разрушенных российским агрессором. Украина должна трансформироваться институционально, внедрить реальные реформы. Тогда можем рассчитывать и на крупные инвестиции, и на масштабные проекты с партнерами, и на успешное будущее Украины", – заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что необходимо провести экономические, антикоррупционные и правовые реформы. А также продолжить реформу децентрализации, чтобы сохранить и усилить местное самоуправление.

"Эти ключевые вопросы поднимают и наши европейские партнеры. Если мы хотим быть демократическим, сильным европейским государством, должны иметь четкий план реформ и решимость их воплощать", - подчеркнул Кличко.

В Гданьске Виталий Кличко встретился и с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным директором ООН-Хабитат Анаклаудией Россбах и представителями руководства организации ООН-Хабитат. Речь шла о подготовке международного конкурса по разработке обновленного, современного Генерального плана Киева европейского уровня.

Также Кличко встретился с управляющим региональным менеджером Группы устойчивой инфраструктуры Европейского банка реконструкции и развития в центральной и восточной Европе Игорем Старчаком. Обсудили финансовую поддержку в реализации плана стойкости столицы и подготовки к следующей зиме. В частности, выделение кредита в 50 млн евро.

Кроме того, состоялась встреча мэра Киева с Кшиштофом Здзярски – президентом правления польской компании Pesa по производству трамваев. Обсуждали, в том числе, организацию в Киеве крупноузловой сборки и создание сервисного центра для трамваев Pesa на базе КП "Киевпасстранс".

Как сообщалось, Конференция по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference-2026) проходит в польском городе Гданьск 25 и 26 июня. Ее цель – усилить международную поддержку восстановления страны и привлечь инвестиции.

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