Количество раненых после ночной атаки РФ на Запорожье возросло до шести, в том числе - один ребенок

Российские управляемые авиабомбы повредили многоэтажный дом и другие здания в Запорожье. Среди шести пострадавших - 13-летняя девочка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

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"К врачам обратились шесть пострадавших. В том числе и 13-летняя девочка. Всем оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером 26 июня российские захватчики нанесли удары по Запорожью.

Сутки в Запорожье

За сутки оккупанты нанесли 924 удара по 42 населенным пунктам Запорожской области.

"Один человек погиб, 29 человек получили ранения, среди них трое детей, в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам", - отметил Федоров.

войска РФ нанесли 1 ракетный удар по Запорожью;

зафиксировано 21 авиационный удар по Запорожью, Балабино, Таврийскому, Гуляйпольскому, Новоселовке, Долинке, Копаням, Преображенке, Никольскому, Широкому, Даниловке, Егоровке, Червоной Кринице и Любицкому;

673 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Камышеваху, Райское, Степногорск, Степовое, Павловку, Приморское, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Воздвижевку, Рыбное, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Цветково, Преображенку, Новоселовку, Косовцево и Новое Запорожье;

зафиксировано 2 обстрела из РСЗО по Разумовке и Воздвижевке;

227 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Доброполье, Прилуки, Рыбное, Гуляйпольский и Староукраинку.

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