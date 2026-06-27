Кількість поранених після нічної атаки РФ по Запоріжжю зросла до шести, серед них дитина

Російські керовані авіабомби пошкодили багатоповерхівку та інші будівлі в Запоріжжі. Серед шести постраждалих - 13-річна дівчинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"До лікарів звернулися шість постраждалих. У тому числі і 13- річна дівчинка. Усім надана необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 червня російські загарбники завдали ударів по Запоріжжю.

Доба на Запоріжжі

Впродовж доби окупанти завдали 924 удари по 42 населених пунктах Запорізької області.

"Одна людина загинула, 29 людей отримали поранення, серед них три дитини, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах", - зазначив Федоров.

війська РФ спрямували ракетний удар по Запоріжжю;

21 авіаційний удар зафіксовано по Запоріжжю, Балабиному, Таврійському, Гуляйпільському, Новоселівці, Долинці, Копанях, Преображенці, Микільському, Широкому, Данилівці, Єгорівці, Червоній Криниці та Любицькому;

673 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Райське, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве та Нове Запоріжжя;

зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Розумівці та Воздвижівці;

227 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському та Староукраїнці.

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