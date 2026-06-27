256 боевых столкновений за сутки: наибольшая активность противника на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

За минувшие сутки зафиксировано 256 боевых столкновений. Враг не ослабляет давление на Покровском, Славянском и Гуляйпольском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанес три ракетных удара с применением шести ракет и 90 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9716 дронов-камикадзе и осуществили 3018 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Вражеским авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Толстодубово и Лужки.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло десять боевых столкновений. В то же время агрессор нанес два авиационных удара с применением двух управляемых авиабомб и осуществил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отразили одиннадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Старицы, а также в направлении Казачьей Лопани, Радьковки и Лимана.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону Колесниковки, Богуславки и Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты четырнадцать раз атаковали в районах населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лимана и Озерного, а также в сторону Ямполя, Новомихайловки, Новоселовки, Новоегоровки и Шейковки.

На Славянском направлении противник совершил 29 штурмовых действий, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка, Закитное и Каленики, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении населенных пунктов Малиновка и Николаевка.

В районах населенных пунктов Ильиновка, Константиновка и Плещеевка на Константиновском направлении враг совершил восемнадцать атак.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 31 атаку. Враг проявлял активность вблизи Новоалександровки, Белицкого, Родинского и Сергеевки, а также в направлении Торецкого, Затышка, Дорожного, Матяшево, Васильевки, Гришино, Новопавловки, Софиевки, Вольного, Нового Донбасса, Удачного и Новониколаевки.

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На Александровском направлении захватчики совершили две атаки в сторону населенных пунктов Вербовое и Вороное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 24 раза. Враг пытался продвинуться вблизи Рыбного, Доброполья, Гуляйпольского и Святопетровки, а также в сторону Староукраинки, Воздвижевки, Цветкового и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлении Степового и Луговского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

Силы обороны поразили:

4 района сосредоточения личного состава;

3 артиллерийские системы;

2 пункта управления;

3 пункта управления БПЛА.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1350 человек. Также уничтожен один танк, двенадцать боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, одиннадцать наземных робототехнических комплексов, три ракеты, 1951 беспилотный летательный аппарат, 488 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники противника.