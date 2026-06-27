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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 399 720 человек (+1 350 за сутки), 12 060 танков, 44 857 артиллерийских систем, 24 835 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 399 720 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 399 720 (+1 350) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 060 (+1) единиц
  • боевых бронированных машин – 24 835 (+12) единиц
  • артиллерийских систем – 44 857 (+58) единиц
  • РСЗО – 1 899 (+3) единиц
  • средства ПВО – 1 447 (+0) единиц
  • самолетов – 436 (+0) единиц
  • вертолетов – 353 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов – 1 740 (+11) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 375 611 (+1 951) единиц
  • крылатых ракет – 4 790 (+3) единиц
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок — 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 112 634 (+488) единицы
  • специальной техники – 4 353 (+5) единицы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 205 боевых столкновений, на Покровском направлении ликвидировано 38 оккупантов, - Генштаб

Потери противника

Автор: 

армия РФ (23157) Генштаб ВС (8250) ликвидация (4420) уничтожение (10109)
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