Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 399 720 человек (+1 350 за сутки), 12 060 танков, 44 857 артиллерийских систем, 24 835 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 399 720 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 399 720 (+1 350) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 060 (+1) единиц
- боевых бронированных машин – 24 835 (+12) единиц
- артиллерийских систем – 44 857 (+58) единиц
- РСЗО – 1 899 (+3) единиц
- средства ПВО – 1 447 (+0) единиц
- самолетов – 436 (+0) единиц
- вертолетов – 353 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов – 1 740 (+11) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 375 611 (+1 951) единиц
- крылатых ракет – 4 790 (+3) единиц
- кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок — 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 112 634 (+488) единицы
- специальной техники – 4 353 (+5) единицы.
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