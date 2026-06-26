На фронте произошло 205 боевых столкновений, на Покровском направлении ликвидировано 38 оккупантов, — Генштаб

Всего за текущие сутки, 26 июня, зафиксировано 205 боевых столкновений на передовой. Больше всего — на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Всего в течение текущих суток зафиксировано 205 боевых столкновений. Агрессор нанес три ракетных удара с применением шести ракет, 56 авиационных ударов (170 управляемых авиационных бомб), задействовал для ударов 5936 дронов-камикадзе и осуществил 2052 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боевых столкновений с противником, три боя продолжаются до сих пор. В то же время оккупанты осуществили 60 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили пять штурмовых атак захватчиков в районе населенного пункта Старица. Одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Новоплатоновка и в направлении Богуславки. Все атаки успешно отражены.

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении зафиксировано девять вражеских атак. Наши защитники отразили восемь попыток захватчиков продвинуться в районах Ставков, Дробишево, Лимана, Озерного и в направлении Новоегоровки, Шийковки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении противник 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону. 21 атака отражена вблизи Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Ризниковка, Рай-Александровка. Три боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксирована одна штурмовая операция оккупантов в направлении населенного пункта Николаевка.

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На Константиновском направлении оккупанты совершили одиннадцать атак. Девять штурмов отражены вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка и в направлении Константиновки, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 28 штурмовых действий агрессора. Украинские защитники уже отразили 25 атак в районах Родинского, Сергеевки, Удачного, Софиевки, Новоалександровки, Дорожного, Васильевки и в сторону населенных пунктов Торецкое, Затишье, Матяшево, Гришино, Новопавловка, Вольное, Новый Донбасс, Белицкое, Новониколаевка. Три атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня потери врага на Покровском направлении составили 38 уничтоженных оккупантов и 17 раненых. Уничтожена одна единица автомобильной техники, четыре единицы специальной техники и 218 беспилотных летательных аппаратов. Также повреждена одна артиллерийская система, три единицы автомобильной техники и одна единица специальной техники.

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Обстановка на юге

На Александровском направлении противник один раз атаковал в районе Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 20 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижовка, Гуляйпольское, Святопетровка, Чаривное и в сторону Доброполья, Цветкового. Все штурмы успешно отражены.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Луговского.

На Приднепровском направлении враг сегодня активности не проявлял, добавил Генштаб.

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