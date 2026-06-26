Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 398 370 человек (+1 310 за сутки), 12 059 танков, 44 799 артиллерийских систем, 24 823 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 398 370 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 398 370 (+1 310) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 059 (+2) единиц

боевых бронированных машин – 24 823 (+5) единицы

артиллерийских систем – 44 799 (+68) единиц

РСЗО – 1 896 (+3) единиц

средств ПВО – 1 447 (+4) единиц

самолетов – 436 (+0) единиц

вертолетов – 353 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов – 1 729 (+1) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 373 660 (+1 778) единиц

крылатые ракеты – 4 787 (+0) единиц

кораблей / катеров – 33 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 112 146 (+439) единиц

специальной техники – 4 348 (+9) единиц.

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