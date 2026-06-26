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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 398 370 человек (+1 310 за сутки), 12 059 танков, 44 799 артиллерийских систем, 24 823 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 398 370 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 398 370 (+1 310) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 059 (+2) единиц
  • боевых бронированных машин – 24 823 (+5) единицы
  • артиллерийских систем – 44 799 (+68) единиц
  • РСЗО – 1 896 (+3) единиц
  • средств ПВО – 1 447 (+4) единиц
  • самолетов – 436 (+0) единиц
  • вертолетов – 353 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов – 1 729 (+1) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 373 660 (+1 778) единиц
  • крылатые ракеты – 4 787 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 112 146 (+439) единиц
  • специальной техники – 4 348 (+9) единиц.

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Потери РФ за сутки: ВСУ уничтожили ещё 1310 оккупантов

Автор: 

армия РФ (23149) Генштаб ВС (8244) ликвидация (4418) уничтожение (10107)
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