С начала суток на фронте произошло 213 боевых столкновений, больше всего — на Покровском направлении, — Генштаб

С начала этих суток, 25 июня, на фронте произошло 213 боевых столкновений, из них 28 — на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 67 авиационных ударов, сбросил 186 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 5445 дронов-камикадзе и осуществил 1990 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксированы три боевых столкновения с противником. Враг совершил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе пять — с применением реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 83 боевых столкновения, из них 20 — на Покровском направлении, — Генштаб

Бои на Харьковской области

В течение этих суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Козача Лопань, Избицкое, Чайковка.

На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в районе Песчаного и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой, Кившаровка, Новоплатоновка.

Ситуация на востоке

Для продвижения на Лиманском направлении захватчики совершили 14 атак в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Шейковка, Красный Став, Ставки, Дробишево, Лиман, Озерное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 17 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Ризниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука. Еще два боевых столкновения продолжаются.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении, где враг пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи Малиновки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 397 060 человек (+1 270 за сутки), 12 057 танков, 44 731 артиллерийская система, 24 818 ББМ. ИНФОГРАФИКА

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки.

Всего враг совершил 28 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Ивановка, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новоподогородное.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидированы 29 оккупантов и 13 – ранены; уничтожен склад горюче-смазочных материалов, три единицы автомобильной и шесть единиц специальной техники противника. Повреждены два пункта управления БПЛА, четыре артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники, одна единица специальной техники и 108 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 254 беспилотных летательных аппарата различных типов.

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Обстановка на юге

На Александровском направлении наши защитники отразили четыре вражеские атаки в районе Александрограда и в сторону Вербового. Две атаки пока еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Рождественка, Ровно, Староукраинка, Гуляйпольское, Чаривное.

На Ореховском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников в районе Степового и в направлении Павловки.

С начала суток на Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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