На фронте произошло 83 боевых столкновения, из них 20 - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 83 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 25 июня, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Сопич, Нескучное, Коренок, Уланово, Искрисковщина, Бачевск, Горки, Бунякино. Авиаударам подверглись населенные пункты Суходол, Сумы, Степановка и Горки.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Враг совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

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Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Козачья Лопань, Избицкое, Чайковка. Одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в районе Песчаного и в направлении населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоплатоновка.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 12 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Шейковка, Красный Став, Ставки, Дробишево, Лиман, Озерное. Два боевые столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты провели одну атаку в направлении населенного пункта Малиновки.

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На Константиновском направлении наши защитники отразили 11 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 20 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Восемнадцать атак отбиты в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Ивановка, Новый Донбасс, Белицкое, Вольное, Шевченко, Новоподогородное.

По данным Генштаба, на Александровском направлении наступательных действий противника на данный момент не зафиксировано.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Гиркое, Рождественка, Ривное, Староукраинка, Гуляйпольское, Чаривное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районе Степового и в сторону Павловки.

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На Приднепровском направлении попыток врага продвигаться не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.