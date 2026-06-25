РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11213 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 552 4

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 397 060 человек (+1 270 за сутки), 12 057 танков, 44 731 артиллерийская система, 24 818 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 397 060 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 397 060 (+1 270) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 057 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 818 (+2) шт.
  • артиллерийских систем – 44 731 (+67) шт.
  • РСЗО – 1 893 (+4) ед.
  • средства ПВО – 1 443 (+3) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 728 (+2) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 371 882 (+1 994) шт.
  • крылатые ракеты – 4 787 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 111 707 (+450) шт.
  • специальная техника – 4 339 (+6) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроноры Code 9.2 в тылу врага уничтожили мобильную огневую группу оккупантов, предназначенную для противодействия украинским БПЛА. ВИДЕО

Потери армии РФ за 24 июня

Автор: 

армия РФ (23139) Генштаб ВС (8239) ликвидация (4417) уничтожение (10101)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 