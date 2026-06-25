Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 397 060 человек (+1 270 за сутки), 12 057 танков, 44 731 артиллерийская система, 24 818 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 397 060 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 397 060 (+1 270) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 057 (+1) шт.
- боевых бронированных машин — 24 818 (+2) шт.
- артиллерийских систем – 44 731 (+67) шт.
- РСЗО – 1 893 (+4) ед.
- средства ПВО – 1 443 (+3) ед.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 728 (+2) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 371 882 (+1 994) шт.
- крылатые ракеты – 4 787 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 111 707 (+450) шт.
- специальная техника – 4 339 (+6) ед.
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