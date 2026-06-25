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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 397 060 осіб (+1 270 за добу), 12 057 танків, 44 731 артсистема, 24 818 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 397 060 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 397 060 (+1 270) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 057 (+1) од.
  • бойових броньованих машин - 24 818 (+2) од.
  • артилерійських систем – 44 731 (+67) од.
  • РСЗВ – 1 893 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 443 (+3) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 728 (+2) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 371 882 (+1 994) од.
  • крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 111 707 (+450) од.
  • спеціальна техніка – 4 339 (+6) од.

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Втрати армії РФ за 24 червня

Автор: 

армія рф (21359) Генштаб ЗС (8551) ліквідація (4806) знищення (10419)
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