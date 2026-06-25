Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 397 060 осіб (+1 270 за добу), 12 057 танків, 44 731 артсистема, 24 818 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 397 060 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 397 060 (+1 270) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 057 (+1) од.

бойових броньованих машин - 24 818 (+2) од.

артилерійських систем – 44 731 (+67) од.

РСЗВ – 1 893 (+4) од.

засоби ППО – 1 443 (+3) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 728 (+2) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 371 882 (+1 994) од.

крилаті ракети – 4 787 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 111 707 (+450) од.

спеціальна техніка – 4 339 (+6) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі Code 9.2 у тилу ворога знищили мобільну вогневу групу окупантів для протидії українським БпЛА. ВIДЕО