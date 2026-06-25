213 бойових зіткнень відбулось на фронті з початку доби, найбільше – на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку цієї доби, 25 червня, на фронті відбулося 213 бойових зіткнень, з них 28 на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник здійснив 67 авіаційних ударів, скинув 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5445 дронів–камікадзе та здійснив 1990 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано три боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 68 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Бої на Харківщині

Упродовж цієї доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Чайківка.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони у районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоплатонівка.

Ситуація на сході

Для просування на Лиманському напрямку загарбники здійснили 14 атак у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Шийківка, Червоний Став, Ставки, Дробишеве, Лиман, Озерне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. Ще два боєзіткнення тривають.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку, де ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Малинівки.

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На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки.

Усього 28 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Іванівка, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 29 окупантів та 13 – поранено; знищено склад пально-мастильних матеріалів, три одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено два пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та 108 укриттів противника. Знищено або подавлено 254 безпілотні літальні апарати різних типів.

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Обстановка на півдні

На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли чотири ворожі атаки в районі Олександрограда та у бік Вербового. Дві атаки наразі ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів у районі Добропілля та в бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Різдвянка, Рівне, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районі Степового та у бік Павлівки.

Від початку доби на Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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