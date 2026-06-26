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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 398 370 осіб (+1 310 за добу), 12 059 танків, 44 799 артсистем, 24 823 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 398 370 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 398 370 (+1 310) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 059 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 823 (+5) од.
  • артилерійських систем – 44 799 (+68) од.
  • РСЗВ – 1 896 (+3) од.
  • засоби ППО  – 1 447 (+4) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 729 (+1) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 373 660 (+1 778) од.
  • крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 112 146 (+439) од.
  • спеціальна техніка – 4 348 (+9) од.

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Втрати РФ за добу: ЗСУ знешкодили ще 1310 окупантів

Автор: 

армія рф (21369) Генштаб ЗС (8555) ліквідація (4807) знищення (10426)
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