Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 398 370 осіб (+1 310 за добу), 12 059 танків, 44 799 артсистем, 24 823 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 398 370 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 398 370 (+1 310) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 059 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 823 (+5) од.

артилерійських систем – 44 799 (+68) од.

РСЗВ – 1 896 (+3) од.

засоби ППО – 1 447 (+4) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 729 (+1) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 373 660 (+1 778) од.

крилаті ракети – 4 787 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 112 146 (+439) од.

спеціальна техніка – 4 348 (+9) од.

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