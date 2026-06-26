Четверть территории Украины загрязнена взрывчатыми веществами, а ущерб окружающей среде достиг 138 млрд евро, - Соболев

Общий ущерб, нанесенный окружающей среде Украины в результате полномасштабной войны, развязанной Россией, уже достиг 138 млрд евро, а почти 25 % территории страны загрязнено взрывоопасными предметами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр экономики, экологии и сельского хозяйства Алексей Соболев во время Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в Гданьске, сообщает "Интерфакс-Украина".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Война нанесла колоссальный ущерб природе

По словам министра, значительные территории Украины загрязнены как на суше, так и в водоемах, а часть экосистем утрачена безвозвратно.

"Большие участки украинской территории были загрязнены, а некоторые экосистемы и элементы природы утрачены безвозвратно", — подчеркнул Соболев.

Он также отметил, что сотни тысяч украинцев лишились доступа к безопасной питьевой воде.

Читайте: Возле временно оккупированного Мариуполя массово гибнут дельфины и рыба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина нуждается в инвестициях для восстановления окружающей среды

Соболев призвал международное сообщество совместно разработать механизмы защиты окружающей среды, ведь экологические последствия войны выходят далеко за пределы одной страны.

Кроме того, в рамках подготовки к вступлению в Европейский Союз Украина должна обновить свою экологическую и климатическую политику.

По словам министра, для этого потребуются значительные инвестиции в системы переработки отходов, мониторинг состояния окружающей среды, модернизацию промышленности, защиту биоразнообразия и смягчение последствий изменения климата.

Читайте также: На оккупированном острове Джарылгач пожары уничтожили всю заповедную зону