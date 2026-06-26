Чверть території України забруднена вибухівкою, а збитки довкіллю сягнули €138 млрд, - Соболев
Загальна шкода довкіллю України, завдана повномасштабною війною Росії, вже сягнула 138 млрд євро, а майже 25% території країни забруднено вибухонебезпечними предметами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську, інформує Іnterfax-Україна.
Війна завдала колосальних збитків природі
За словами міністра, значні території України забруднені як на суші, так і у водоймах, а частину екосистем втрачено безповоротно.
"Великі шматки української території були забруднені, а деякі екосистеми та елементи природи втрачені безповоротно", – наголосив Соболев.
Він також зазначив, що сотні тисяч українців втратили доступ до безпечної питної води.
Україна потребує інвестицій для відновлення довкілля
Соболев закликав міжнародну спільноту спільно напрацювати механізми захисту довкілля, адже екологічні наслідки війни виходять далеко за межі однієї країни.
Крім того, у межах підготовки до вступу до Європейського Союзу Україна має оновити свою екологічну та кліматичну політику.
За словами міністра, для цього знадобляться значні інвестиції у системи переробки відходів, моніторинг стану довкілля, модернізацію промисловості, захист біорізноманіття та пом'якшення наслідків зміни клімату.
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