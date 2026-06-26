Чверть території України забруднена вибухівкою, а збитки довкіллю сягнули €138 млрд, - Соболев

Загальна шкода довкіллю України, завдана повномасштабною війною Росії, вже сягнула 138 млрд євро, а майже 25% території країни забруднено вибухонебезпечними предметами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську, інформує Іnterfax-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Війна завдала колосальних збитків природі

За словами міністра, значні території України забруднені як на суші, так і у водоймах, а частину екосистем втрачено безповоротно.

"Великі шматки української території були забруднені, а деякі екосистеми та елементи природи втрачені безповоротно", – наголосив Соболев.

Він також зазначив, що сотні тисяч українців втратили доступ до безпечної питної води.

Читайте: Біля тимчасово окупованого Маріуполя масово гинуть дельфіни та риба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна потребує інвестицій для відновлення довкілля

Соболев закликав міжнародну спільноту спільно напрацювати механізми захисту довкілля, адже екологічні наслідки війни виходять далеко за межі однієї країни.

Крім того, у межах підготовки до вступу до Європейського Союзу Україна має оновити свою екологічну та кліматичну політику.

За словами міністра, для цього знадобляться значні інвестиції у системи переробки відходів, моніторинг стану довкілля, модернізацію промисловості, захист біорізноманіття та пом'якшення наслідків зміни клімату.

Також читайте: На окупованому острові Джарилгач пожежі знищили всю заповідну зону