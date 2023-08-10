На окупованому острові Джарилгач пожежі знищили всю заповідну зону

Майже тиждень триває пожежа на тимчасово окупованому острові Джарилгач на Херсонщині – вогонь знищив всю заповідну зону природного парку на території понад 1500 гектарів. Збитки становлять мільярди гривень.

Про це повідомила директорка НПП "Джарилгацький" Ірина Сабашенко в коментарі для Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, вогнем знищена заповідна зона, де сконцентрована основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних тварин, які є на острові, а також концентрується найбільша кількість копитних.

"Наявні рослинні угруповання, які зараз знаходяться під загрозою зникнення, занесені до Зеленої книги України, належать до рідкісних та рослин, що зникають. Це угруповання формацій меч-трави болотної, ковили дніпровської, ковили волосистої, гвоздики бессарабської, золотобородника цикадового та інші", - розповіла вона.

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Як повідомила Суспільному жителька одного з населених пунктів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, пожежу на острові було видно з узбережжя Джарилгацької затоки за 10 кілометрів від нього. Дим спостерігається вже декілька днів.

На відновлення степової, лугової, солончакових ділянок потрібно в середньому від 4-5 до 8-12 років, каже Сабашенко. Тамариксові зарослі - від 15-30 років.

"Збитки підраховуємо, але вже на мільярди гривень. Пожежа ще триває, тому даних точних не маємо", — говорить директорка.

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