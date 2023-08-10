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На окупованому острові Джарилгач пожежі знищили всю заповідну зону

джарилгач

Майже тиждень триває пожежа на тимчасово окупованому острові Джарилгач на Херсонщині – вогонь знищив всю заповідну зону природного парку на території понад 1500 гектарів. Збитки становлять мільярди гривень.

Про це повідомила директорка НПП "Джарилгацький" Ірина Сабашенко в коментарі для Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, вогнем знищена заповідна зона, де сконцентрована основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних тварин, які є на острові, а також концентрується найбільша кількість копитних.

"Наявні рослинні угруповання, які зараз знаходяться під загрозою зникнення, занесені до Зеленої книги України, належать до рідкісних та рослин, що зникають. Це угруповання формацій меч-трави болотної, ковили дніпровської, ковили волосистої, гвоздики бессарабської, золотобородника цикадового та інші", - розповіла вона.

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Як повідомила Суспільному жителька одного з населених пунктів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, пожежу на острові було видно з узбережжя Джарилгацької затоки за 10 кілометрів від нього. Дим спостерігається вже декілька днів.

На відновлення степової, лугової, солончакових ділянок потрібно в середньому від 4-5 до 8-12 років, каже Сабашенко. Тамариксові зарослі - від 15-30 років.

"Збитки підраховуємо, але вже на мільярди гривень. Пожежа ще триває, тому даних точних не маємо", говорить директорка.

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заповідник (103) пожежа (4319) екоцид (20) Херсонська область (5731)


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Топ коментарі
+6
Немає в орди ніякої своєї території.
Паразити захопили чужі землі і нещадно викачують та грабують те що там є.
Паразитів потрібно знищувати.
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10.08.2023 22:00
+3
А где же ВЕЛИКАЯ ГРЕТА?
Защитница экологии
Ау, Грета, ау!!!
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10.08.2023 21:04
+3
🇷🇺 вірус на тілі Землі і неважливо на якій території. Вони навіть свою територію перетворили на звалище.
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10.08.2023 21:34
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А где же ВЕЛИКАЯ ГРЕТА?
Защитница экологии
Ау, Грета, ау!!!
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10.08.2023 21:04 Відповісти
Так туда же Хаймерсы прилетели- поэтому пожары. Война-с.
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10.08.2023 21:13 Відповісти
Грета свого ''тумблєра'' ще не переключила
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10.08.2023 21:28 Відповісти
🇷🇺 вірус на тілі Землі і неважливо на якій території. Вони навіть свою територію перетворили на звалище.
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10.08.2023 21:34 Відповісти
Немає в орди ніякої своєї території.
Паразити захопили чужі землі і нещадно викачують та грабують те що там є.
Паразитів потрібно знищувати.
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10.08.2023 22:00 Відповісти
да ви задовбали
збитки там, де є прибутки
а тут треба :
"для максимального відновлення в найкоротші строки потрібно мільярди гривень"
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10.08.2023 21:45 Відповісти
А верещук де, на шашличкі поїхала
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10.08.2023 21:58 Відповісти
Нещасна, бідна наша Україна, за що такі випробування їй випали?
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10.08.2023 22:24 Відповісти
Ущерб составляет миллиарды гривен. ---С ЧЕГО ЭТО? СУСЛИКИ ПО СТО ТЫСЯЧ ЗА ШТУКУ? ТРЕПЛО!
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11.08.2023 01:00 Відповісти
 
 