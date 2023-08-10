На окупованому острові Джарилгач пожежі знищили всю заповідну зону
Майже тиждень триває пожежа на тимчасово окупованому острові Джарилгач на Херсонщині – вогонь знищив всю заповідну зону природного парку на території понад 1500 гектарів. Збитки становлять мільярди гривень.
Про це повідомила директорка НПП "Джарилгацький" Ірина Сабашенко в коментарі для Суспільного, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, вогнем знищена заповідна зона, де сконцентрована основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних тварин, які є на острові, а також концентрується найбільша кількість копитних.
"Наявні рослинні угруповання, які зараз знаходяться під загрозою зникнення, занесені до Зеленої книги України, належать до рідкісних та рослин, що зникають. Це угруповання формацій меч-трави болотної, ковили дніпровської, ковили волосистої, гвоздики бессарабської, золотобородника цикадового та інші", - розповіла вона.
Як повідомила Суспільному жителька одного з населених пунктів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, пожежу на острові було видно з узбережжя Джарилгацької затоки за 10 кілометрів від нього. Дим спостерігається вже декілька днів.
На відновлення степової, лугової, солончакових ділянок потрібно в середньому від 4-5 до 8-12 років, каже Сабашенко. Тамариксові зарослі - від 15-30 років.
"Збитки підраховуємо, але вже на мільярди гривень. Пожежа ще триває, тому даних точних не маємо", — говорить директорка.
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Защитница экологии
Ау, Грета, ау!!!
Паразити захопили чужі землі і нещадно викачують та грабують те що там є.
Паразитів потрібно знищувати.
збитки там, де є прибутки
а тут треба :
"для максимального відновлення в найкоротші строки потрібно мільярди гривень"