Росіяни планують викрасти колекції з окупованого Херсонесу, - журналіст Клименко

Гуманітарна група експертної мережі "Кримської платформи" дізналася, що до Херсонесу, розташованого в окупованому Севастополі, привезли пакувальний матеріал для евакуації колекцій, все готово до відправки.

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ пише журналіст Андрій Клименко.

"Моя гіпотеза - скоріш за все, під приводом "захисту від повітряних атак та обстрілів ЗСУ" планують вивезти (викрасти) безцінні артефакти до РФ... А потім можна вічно шукати та судитися (як вже неодноразово було з експонатами кримських музеїв та галерей в різні часи)", - пише медійник.

Він нагадує, що Херсонес Таврійський (Національний заповідник "Херсонес Таврійський", вул. Древня, 1, Севастополь, АР Крим, Україна) - єдина антична і середньовічна археологічна пам'ятка північного узбережжя Чорного моря, яка входить до світової культурної спадщини та перебуває під охороною ЮНЕСКО.

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"Переміщення цінностей - кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Колекції - безцінні, не лише предмети археології, а й архів із документами з 19 ст, унікальна бібліотека особливо цінних книг тощо. Прогнозую, що під таким приводом наразі може відбуватися масштабне пограбування інших кримських музеїв та картинних галерей", - резюмує Клименко.