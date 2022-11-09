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Новини Окуповані території
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Росіяни планують викрасти колекції з окупованого Херсонесу, - журналіст Клименко

херсонес

Гуманітарна група експертної мережі "Кримської платформи" дізналася, що до Херсонесу, розташованого в окупованому Севастополі, привезли пакувальний матеріал для евакуації колекцій, все готово до відправки.

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ пише журналіст Андрій Клименко.

"Моя гіпотеза - скоріш за все, під приводом "захисту від повітряних атак та обстрілів ЗСУ" планують вивезти (викрасти) безцінні артефакти до РФ... А потім можна вічно шукати та судитися (як вже неодноразово було з експонатами кримських музеїв та галерей в різні часи)", - пише медійник.

Він нагадує, що Херсонес Таврійський (Національний заповідник "Херсонес Таврійський", вул. Древня, 1, Севастополь, АР Крим, Україна) - єдина антична і середньовічна археологічна пам'ятка північного узбережжя Чорного моря, яка входить до світової культурної спадщини та перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти викрали та перевезли картини з Херсонського до Сімферопольського музею

"Переміщення цінностей - кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Колекції - безцінні, не лише предмети археології, а й архів із документами з 19 ст, унікальна бібліотека особливо цінних книг тощо. Прогнозую, що під таким приводом наразі може відбуватися масштабне пограбування інших кримських музеїв та картинних галерей", - резюмує Клименко.

Автор: 

заповідник (104) Крим (14176) музей (441) Севастополь (556) Клименко Андрій журналіст (61)


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хіба ж це новина? Краще спробуйте написати, що сРасеяні не планую викрасти.
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09.11.2022 17:04 Відповісти
Прийде час - самі віддадуть. ще благати будуть, най би їхній Єрмітаж у Кропивницький перенесли. ВСЕ БУДЕ.
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09.11.2022 17:05 Відповісти
Ермітаж перенесуть в якусь найбіднішу громаду в Україні, треба ж людям на чомусь заробляти...
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09.11.2022 19:06 Відповісти
Так і буде.
Кацапи каменя на камені не залишать, якщо у них буде на це час перед втечею
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09.11.2022 17:09 Відповісти
Забирайте все ваши скрепы, и у*бывайте с Украины. Мы напишем новую историю.
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09.11.2022 21:54 Відповісти
Все що вони можуть забрати так це свої обісрані "парткі". Нашого хай не чіпають
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10.11.2022 09:45 Відповісти
 
 