Окупанти викрали та перевезли картини з Херсонського до Сімферопольського музею
Картини, викрадені з Херсонського Художнього музею військовими РФ, "засвітилися" у Центральному музеї Тавриди у Сімферополі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це, повідомляють на офіційній сторінці Херсонського Художнього музею у Facebook.
Працівники музею впізнали картини з музейної колекції через соцмережі та змогли їх ідентифікувати.
Серед них робота Івана Похитонова "Пікет на березі річки. Захід сонця", написана в 1890-ті роки олією на дереві.
Друге полотно — написані олією "Хати на заході сонця" П. Соколовим, належить до золотого фонду музейного зібрання.
П. Соколов. Хати на заході сонця. Полотно, олія
Робота Михайла Андрієнка-Нечитайла "Пейзаж Парижа" написана в 1948 році на полотні олією.
Георгій Курнаков. Осіння пора. 1965. Картон, олія.
Леонід Чичкан — "Гладіолуси", виконані в 1974 році на полотні олією.
Леонід Ілліч Чичкан був учнем Олексія Шовкуненка. А також картина художника Гаврила Глюка — "Ланка" (1975. Полотно, олія), робота одного з класиків закарпатської школи живопису.
Працівники Херсонського художнього музею сподіваються на викриття і покарання усіх причетних до викрадення творів мистецтва з Херсонського художнього музею.
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