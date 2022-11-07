Окупанти викрали та перевезли картини з Херсонського до Сімферопольського музею

Картини, викрадені з Херсонського Художнього музею військовими РФ, "засвітилися" у Центральному музеї Тавриди у Сімферополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, повідомляють на офіційній сторінці Херсонського Художнього музею у Facebook.

Працівники музею впізнали картини з музейної колекції через соцмережі та змогли їх ідентифікувати.

Серед них робота Івана Похитонова "Пікет на березі річки. Захід сонця", написана в 1890-ті роки олією на дереві.

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Друге полотно — написані олією "Хати на заході сонця" П. Соколовим, належить до золотого фонду музейного зібрання.





П. Соколов. Хати на заході сонця. Полотно, олія





Робота Михайла Андрієнка-Нечитайла "Пейзаж Парижа" написана в 1948 році на полотні олією.





Георгій Курнаков. Осіння пора. 1965. Картон, олія.

Леонід Чичкан — "Гладіолуси", виконані в 1974 році на полотні олією.

Леонід Ілліч Чичкан був учнем Олексія Шовкуненка. А також картина художника Гаврила Глюка — "Ланка" (1975. Полотно, олія), робота одного з класиків закарпатської школи живопису.

Працівники Херсонського художнього музею сподіваються на викриття і покарання усіх причетних до викрадення творів мистецтва з Херсонського художнього музею.