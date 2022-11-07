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Окупанти викрали та перевезли картини з Херсонського до Сімферопольського музею

картини

Картини, викрадені з Херсонського Художнього музею військовими РФ, "засвітилися" у Центральному музеї Тавриди у Сімферополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, повідомляють на офіційній сторінці Херсонського Художнього музею у Facebook.

Працівники музею впізнали картини з музейної колекції через соцмережі та змогли їх ідентифікувати.

Серед них робота Івана Похитонова "Пікет на березі річки. Захід сонця", написана в 1890-ті роки олією на дереві.

Окупанти викрали та перевезли картини з Херсонського до Сімферопольського музею 01

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Друге полотно — написані олією "Хати на заході сонця" П. Соколовим, належить до золотого фонду музейного зібрання.


Окупанти викрали та перевезли картини з Херсонського до Сімферопольського музею 02

П. Соколов. Хати на заході сонця. Полотно, олія


Окупанти викрали та перевезли картини з Херсонського до Сімферопольського музею 03

Робота Михайла Андрієнка-Нечитайла "Пейзаж Парижа" написана в 1948 році на полотні олією.


Окупанти викрали та перевезли картини з Херсонського до Сімферопольського музею 04

Георгій Курнаков. Осіння пора. 1965. Картон, олія. 

Окупанти викрали та перевезли картини з Херсонського до Сімферопольського музею 02

Леонід Чичкан — "Гладіолуси", виконані в 1974 році на полотні олією.

Окупанти викрали та перевезли картини з Херсонського до Сімферопольського музею 06

Леонід Ілліч Чичкан був учнем Олексія Шовкуненка. А також картина художника Гаврила Глюка — "Ланка" (1975. Полотно, олія), робота одного з класиків закарпатської школи живопису.

Працівники Херсонського художнього музею сподіваються на викриття і покарання усіх причетних до викрадення творів мистецтва з Херсонського художнього музею.

Автор: 

картина (111) музей (441) Херсон (3381)


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Топ коментарі
+3
потом традиционно повезут спижженое в расчленинград, в запасники эрмитажа, где они держат часть награбленного за сотни лет.
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07.11.2022 19:27
+3
Зеленим пофіг, їх рівень- тіндер...
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07.11.2022 19:32
+3
Головне - визволити нашу українську землю, а картини, злото-срібло й інший антиквар - вторинне.
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07.11.2022 19:38
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потом традиционно повезут спижженое в расчленинград, в запасники эрмитажа, где они держат часть награбленного за сотни лет.
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07.11.2022 19:27 Відповісти
Когда рассеюшка пойдёт вразнос, каким нибудь объединенным войскам ООН/НАТО надо позаботится о защите коллекции Эрмитажа. Чтобы не вышло как с Национальным музеем Ирака при взятии Багдада в 2003.
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07.11.2022 19:55 Відповісти
не знаю насчет защиты, а вот вернуть в Украину спижженные клейноды, святыни и артефакты надо непременно.
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07.11.2022 20:22 Відповісти
Та після перемоги повернемо і ці цінності і наших дітей та не мішало б уполовинити кількість цивільного населення паРаші і назавжди відбити в них охоту без дозволу лазити в чуже подвіря
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07.11.2022 21:40 Відповісти
всех детей - это вряд ли. Так же, как и украденные ценности.
Просто придется на долгий срок запретить въезд в Украину граждан расии, или каких-либо новообразований этой раковой опухоли.
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08.11.2022 00:29 Відповісти
Гітлерівці тоже в свій час вивозили музеї , досі багато не знайдено
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07.11.2022 19:29 Відповісти
При застосуванні при допиті методу ДВЕРІ. винуватець-кацап чистою українською співатиме як соловейко
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07.11.2022 21:41 Відповісти
Зеленим пофіг, їх рівень- тіндер...
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07.11.2022 19:32 Відповісти
Головне - визволити нашу українську землю, а картини, злото-срібло й інший антиквар - вторинне.
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07.11.2022 19:38 Відповісти
От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Главное из Крыма потом не выпустить.
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07.11.2022 19:41 Відповісти
Зачем обезьяне картины ? Из них даже самокрутку не скрутишь.
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07.11.2022 19:44 Відповісти
Можно продать в частные коллекции. А деньги пропить.
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07.11.2022 19:56 Відповісти
Нічого не змінюється - орда була, орда і залишилася
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07.11.2022 19:49 Відповісти
І нахто нічого нге каже міністру культури ткаченко, який як і його соратники єлдак, верещалка та інші здали південь, а він здав музеї. США і Європа криком кричали, що кацапи нападуть, в тому числі і з Криму, а він і пальцем не шевульнув щою спасти скіфське золото, иізеї в Херсоні, Маріуполі та інших містах. Агов, "зелень", що це було?
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07.11.2022 19:51 Відповісти
Багато тварюк музейників окупантам здали цінності.
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07.11.2022 19:56 Відповісти
Это в который раз подтверждает, что россия вороватая страна, если что нибудь они не украдут, то ни дня ни ночи им небудет покоя.
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07.11.2022 19:56 Відповісти
Що завадило плісняві зробити це за рік до вторгнення?
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07.11.2022 20:21 Відповісти
 
 