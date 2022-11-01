Російські окупанти пограбували Херсонський художній музей
Військові РФ пограбували Херсонський художній музей: вивезли цінності та експонати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив краєзнавець Сергій Дяченко.
Він розповів, що в телеграмі очевидці виставили відео, на якому видно, що біля воріт музею стоїть фура.
Пізніше це відео в себе на сторінці у Facebook виставив журналіст Іван Антипенко.
"Росіяни грабують Херсонський обласний художній музей", - написав він.
Серій Дяченко каже, що іншого місця, крім того, що на відео, для завантаження музейних цінностей насправді немає.
"Маємо наказ окупаційної влади про вивезення музеїв, архівів і вуличних скульптур. Ми знаємо, що скульптури вивезли, і архіви вивезли. Але музейні цінності, особливо зрозумілими й легкими для вивозу є саме колекції художнього музею — значно цінніші за ті скульптури. Отже, ніхто не сумнівається у тому, що унікальні експонати музеїв будуть вивезені рано чи пізно", - говорить Дяченко
Працівники музею розповіли Суспільному, що всіх, хто залишався у закладі, два тижні тому відправили додому і заборонили виходити на роботу. Там залишались, лише довірені особи. Тому дізнатись, які цінності і колекції вивезли з музею російські окупанти наразі неможливо.
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Искажений масса всюду, чем глубже, тем большн, НО НИГДЕ не переписівалась история и НАСТОЛЬКО безпардонно, как мєто делалось в исторической параше на протяжении последних 800 лет!
пол страны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки!" вони переклали як "пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна
а от ці парашенські висери, заслуговують уваги!
довбодятли так і не змогли знайти достатню кількість адекватних перекладачів!
здохнуть, але будуть пистіти фуйню! навіть не розуміючи, що вони несіть (від слова ПРОНОС)
півпідлога країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна"
Хіба можуть бути якісь питання до ЗЄвлади, яка за півроку до вторгнення про все це знала і нічого не робила?