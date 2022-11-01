УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7746 відвідувачів онлайн
Новини
3 455 48

Російські окупанти пограбували Херсонський художній музей

музей,херсон,художній

Військові РФ пограбували Херсонський художній музей: вивезли цінності та експонати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив краєзнавець Сергій Дяченко.

Він розповів, що в телеграмі очевидці виставили відео, на якому видно, що біля воріт музею стоїть фура.

Пізніше це відео в себе на сторінці у Facebook виставив журналіст Іван Антипенко.

"Росіяни грабують Херсонський обласний художній музей", - написав він.

Серій Дяченко каже, що іншого місця, крім того, що на відео, для завантаження музейних цінностей насправді немає.

Також читайте: Окупанти тікають з Херсонщини, грабуючи музеї та підприємства, – Хлань

"Маємо наказ окупаційної влади про вивезення музеїв, архівів і вуличних скульптур. Ми знаємо, що скульптури вивезли, і архіви вивезли. Але музейні цінності, особливо зрозумілими й легкими для вивозу є саме колекції художнього музею — значно цінніші за ті скульптури. Отже, ніхто не сумнівається у тому, що унікальні експонати музеїв будуть вивезені рано чи пізно", - говорить Дяченко

Працівники музею розповіли Суспільному, що всіх, хто залишався у закладі, два тижні тому відправили додому і заборонили виходити на роботу. Там залишались, лише довірені особи. Тому дізнатись, які цінності і колекції вивезли з музею російські окупанти наразі неможливо.

Також дивіться: У Маріуполі рашисти вивезли усі цінні експонати з музеїв міста, - міська рада. ФОТО

Автор: 

армія рф (17399) музей (441) пограбування (576) Херсон (3362)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
нацисти Джугашвілі теж грабували музеї. Спеціальна комісія була для вивозу цінностей. Так шо то все як діди заповідали.
показати весь коментар
01.11.2022 17:10
+4
це було очікувано..., питання лише в тому, чому цінності не заховали, або не вивезли до вторгнення, якщо знали...
показати весь коментар
01.11.2022 17:13
+3
на второй Эрмитаж собирают. На вторую Третьяковку уже *********.
показати весь коментар
01.11.2022 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на второй Эрмитаж собирают. На вторую Третьяковку уже *********.
показати весь коментар
01.11.2022 17:05 Відповісти
там немає оригіналів років з 35....
показати весь коментар
01.11.2022 17:09 Відповісти
усе ви вірно сказали, уся параша на цьому побудована - оригіналів немає, перепис з перепису, котрий з перепису! Оппа і є нова історія, в підрунчик її(
показати весь коментар
01.11.2022 17:17 Відповісти
ви не повірите, у роздрібленній (колись) європі залишилося набагато більше ДОСТОВІРНИХ дани по історії, ніж на теренах колишньої парашинської імерії!
показати весь коментар
01.11.2022 17:25 Відповісти
перейду на кляту (хоча мова не має значення).
Искажений масса всюду, чем глубже, тем большн, НО НИГДЕ не переписівалась история и НАСТОЛЬКО безпардонно, как мєто делалось в исторической параше на протяжении последних 800 лет!
показати весь коментар
01.11.2022 17:33 Відповісти
ошибки и пролеты по Клаве, вы, мне простите?
показати весь коментар
01.11.2022 17:34 Відповісти
це дрібниці, які не заслуговують на увагу!

пол страны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки!" вони переклали як "пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна

а от ці парашенські висери, заслуговують уваги!

довбодятли так і не змогли знайти достатню кількість адекватних перекладачів!

здохнуть, але будуть пистіти фуйню! навіть не розуміючи, що вони несіть (від слова ПРОНОС)
показати весь коментар
01.11.2022 17:59 Відповісти
несУть(
показати весь коментар
01.11.2022 18:00 Відповісти
"пів підлога країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна"
показати весь коментар
04.11.2022 20:54 Відповісти
та да. Поки скіфські артефакти довезли з Маріуполя до моцкви, виявилося що вони латунні.
показати весь коментар
01.11.2022 17:14 Відповісти
Историю любят переписывать под каждого нового фюрера обитатели помойки между Украиной и США.
показати весь коментар
01.11.2022 17:27 Відповісти
Каким образом история Навахо или Хопи изменит мое отношение к стране-помойке и обитающим там диким племенам людоедов? And, BTW, where in the States are you from?
показати весь коментар
01.11.2022 17:57 Відповісти
Нет, не изменит, русский. Историю США я знаю неплохо. И сегодня коренные Американцы живут так, как не снилось ни одному народу твоей страны-помойки. Тебе лучше изучить историю целой цепи геноцидов, устроенных русским зверьем. Можешь начать с геноцида против Черкесов. А потом посчитай малые народы, полностью вымершие в вашей вонючей помойке. So, where in the States are you from, ruzzki?
показати весь коментар
01.11.2022 18:24 Відповісти
Вірно! Але не так радикально, як в параші!
показати весь коментар
01.11.2022 17:35 Відповісти
А що ті свінособаки не пограбували?
показати весь коментар
01.11.2022 17:05 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2022 17:36 Відповісти
Нацисти гітлера грабували колись музеї тепер нацисти путлера-***** грабують.... нацисто-рашисти що з їх взяти..... їх тільки треба робити "харошими" але хароший рюзщкій завжди погано смердить.
показати весь коментар
01.11.2022 17:08 Відповісти
нацисти Джугашвілі теж грабували музеї. Спеціальна комісія була для вивозу цінностей. Так шо то все як діди заповідали.
показати весь коментар
01.11.2022 17:10 Відповісти
Було б дивно якби вони його не пограбували. Це ж кацапи.
показати весь коментар
01.11.2022 17:09 Відповісти
Кхм я звісно перепрошую а світлина де?
показати весь коментар
01.11.2022 17:59 Відповісти
Я навіть не уявляю що вони з Кримом зроблять , коли звідти тікати будуть... вкрадуть все що тільки можна
показати весь коментар
01.11.2022 17:13 Відповісти
це було очікувано..., питання лише в тому, чому цінності не заховали, або не вивезли до вторгнення, якщо знали...
показати весь коментар
01.11.2022 17:13 Відповісти
Слушне запитання.
показати весь коментар
01.11.2022 17:17 Відповісти
ЗЫ... до зебьолых.
показати весь коментар
01.11.2022 17:18 Відповісти
терзают смутные сомнения, что ценности были освоены еще до русни
показати весь коментар
01.11.2022 17:34 Відповісти
Бо важливіші були шашлики
показати весь коментар
01.11.2022 17:51 Відповісти
бо до Херсону дорога була вільна завдяки зеленій гниді
показати весь коментар
01.11.2022 19:07 Відповісти
Чому вони почали масово красти ? Бо вони відчувають що скоро їх там не буде тому хочуть побільше награбувати.
показати весь коментар
01.11.2022 17:15 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2022 17:20 Відповісти
А шо?

Хіба можуть бути якісь питання до ЗЄвлади, яка за півроку до вторгнення про все це знала і нічого не робила?
показати весь коментар
01.11.2022 17:25 Відповісти
https://sefon.pro/mp3/646726-egor-letov-vse-idet-po-planu/ Все идёт по плану.. Ахахахах
показати весь коментар
01.11.2022 17:25 Відповісти
Ви не повірите, вони ще спалили "Мрію", інші наші літаки, допомогли затопити "Сагайдачний" вивезли "Скіфське золото" і пограбували сотні музеїв. Як там міністр ткаченко? Виконує свої обіцянки ворогу?
показати весь коментар
01.11.2022 17:29 Відповісти
Він зайнятий. Вибиває з наріду міліарди на пропагандонТВ.
показати весь коментар
01.11.2022 17:38 Відповісти
Воры
показати весь коментар
01.11.2022 18:10 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2022 20:16 Відповісти
ОНИ ТАМ ДО ЭТОГО УЖЕ ОБВОРОВАЛИ !!! ТАК КАК И ТРЕТЬЯКОВУ И ЭРМИТАЖ ПУТИН ХОЧЕТ ЧТОБЫ УНИЧТОЖИЛИ И СКРЫЛИ ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ !!!
показати весь коментар
06.03.2023 17:34 Відповісти
 
 