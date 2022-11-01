Російські окупанти пограбували Херсонський художній музей

Військові РФ пограбували Херсонський художній музей: вивезли цінності та експонати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив краєзнавець Сергій Дяченко.

Він розповів, що в телеграмі очевидці виставили відео, на якому видно, що біля воріт музею стоїть фура.

Пізніше це відео в себе на сторінці у Facebook виставив журналіст Іван Антипенко.

"Росіяни грабують Херсонський обласний художній музей", - написав він.

Серій Дяченко каже, що іншого місця, крім того, що на відео, для завантаження музейних цінностей насправді немає.

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"Маємо наказ окупаційної влади про вивезення музеїв, архівів і вуличних скульптур. Ми знаємо, що скульптури вивезли, і архіви вивезли. Але музейні цінності, особливо зрозумілими й легкими для вивозу є саме колекції художнього музею — значно цінніші за ті скульптури. Отже, ніхто не сумнівається у тому, що унікальні експонати музеїв будуть вивезені рано чи пізно", - говорить Дяченко

Працівники музею розповіли Суспільному, що всіх, хто залишався у закладі, два тижні тому відправили додому і заборонили виходити на роботу. Там залишались, лише довірені особи. Тому дізнатись, які цінності і колекції вивезли з музею російські окупанти наразі неможливо.

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