Оккупанты похитили и перевезли картины из Херсонского в Симферопольский музей
Картины, украденные из Херсонского Художественного музея военными РФ, "засветились" в Центральном музее Тавриды в Симферополе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на официальной странице Херсонского Художественного музея в Facebook.
Сотрудники музея узнали картины из музейной коллекции через соцсети и смогли их идентифицировать.
Среди них работа Ивана Похитонова "Пикет на берегу реки. Закат", написанная в 1890-е годы маслом на дереве.
Второе полотно - написанные маслом "Дома на закате" П. Соколовым, принадлежит к золотому фонду музейного собрания.
Соколов. Дома на закате. Холст, масло
Работа Михаила Андриенко-Нечитайла "Пейзаж Парижа" написана в 1948 году на холсте маслом.
Георгий Курнаков. Осенняя пора. 1965. Картон, масло.
Леонид Чичкан - "Гладиолусы", выполненные в 1974 году на холсте маслом.
Леонид Ильич Чичкан был учеником Алексея Шовкуненко. А также картина художника Гаврила Глюка - "Звено" (1975. Холст, масло), работа одного из классиков закарпатской школы живописи.
Работники Херсонского художественного музея надеются на разоблачение и наказание всех причастных к похищению произведений искусства Херсонского художественного музея.
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