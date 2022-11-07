Оккупанты похитили и перевезли картины из Херсонского в Симферопольский музей

Картины, украденные из Херсонского Художественного музея военными РФ, "засветились" в Центральном музее Тавриды в Симферополе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на официальной странице Херсонского Художественного музея в Facebook.

Сотрудники музея узнали картины из музейной коллекции через соцсети и смогли их идентифицировать.

Среди них работа Ивана Похитонова "Пикет на берегу реки. Закат", написанная в 1890-е годы маслом на дереве.

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Второе полотно - написанные маслом "Дома на закате" П. Соколовым, принадлежит к золотому фонду музейного собрания.





Соколов. Дома на закате. Холст, масло





Работа Михаила Андриенко-Нечитайла "Пейзаж Парижа" написана в 1948 году на холсте маслом.





Георгий Курнаков. Осенняя пора. 1965. Картон, масло.

Леонид Чичкан - "Гладиолусы", выполненные в 1974 году на холсте маслом.

Леонид Ильич Чичкан был учеником Алексея Шовкуненко. А также картина художника Гаврила Глюка - "Звено" (1975. Холст, масло), работа одного из классиков закарпатской школы живописи.

Работники Херсонского художественного музея надеются на разоблачение и наказание всех причастных к похищению произведений искусства Херсонского художественного музея.

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