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Оккупанты похитили и перевезли картины из Херсонского в Симферопольский музей

картини

Картины, украденные из Херсонского Художественного музея военными РФ, "засветились" в Центральном музее Тавриды в Симферополе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на официальной странице Херсонского Художественного музея в Facebook.

Сотрудники музея узнали картины из музейной коллекции через соцсети и смогли их идентифицировать.

Среди них работа Ивана Похитонова "Пикет на берегу реки. Закат", написанная в 1890-е годы маслом на дереве.

Оккупанты похитили и перевезли картины из Херсонского в Симферопольский музей 01

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Второе полотно - написанные маслом "Дома на закате" П. Соколовым, принадлежит к золотому фонду музейного собрания.


Оккупанты похитили и перевезли картины из Херсонского в Симферопольский музей 02

Соколов. Дома на закате. Холст, масло


Оккупанты похитили и перевезли картины из Херсонского в Симферопольский музей 03

Работа Михаила Андриенко-Нечитайла "Пейзаж Парижа" написана в 1948 году на холсте маслом.


Оккупанты похитили и перевезли картины из Херсонского в Симферопольский музей 04

Георгий Курнаков. Осенняя пора. 1965. Картон, масло.

Оккупанты похитили и перевезли картины из Херсонского в Симферопольский музей 02

Леонид Чичкан - "Гладиолусы", выполненные в 1974 году на холсте маслом.

Оккупанты похитили и перевезли картины из Херсонского в Симферопольский музей 06

Леонид Ильич Чичкан был учеником Алексея Шовкуненко. А также картина художника Гаврила Глюка - "Звено" (1975. Холст, масло), работа одного из классиков закарпатской школы живописи.

Работники Херсонского художественного музея надеются на разоблачение и наказание всех причастных к похищению произведений искусства Херсонского художественного музея.

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Автор: 

картина (213) музей (723) Херсон (2840)


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Топ комментарии
+3
потом традиционно повезут спижженое в расчленинград, в запасники эрмитажа, где они держат часть награбленного за сотни лет.
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07.11.2022 19:27
+3
Зеленим пофіг, їх рівень- тіндер...
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07.11.2022 19:32
+3
Головне - визволити нашу українську землю, а картини, злото-срібло й інший антиквар - вторинне.
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07.11.2022 19:38
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потом традиционно повезут спижженое в расчленинград, в запасники эрмитажа, где они держат часть награбленного за сотни лет.
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07.11.2022 19:27 Ответить
Когда рассеюшка пойдёт вразнос, каким нибудь объединенным войскам ООН/НАТО надо позаботится о защите коллекции Эрмитажа. Чтобы не вышло как с Национальным музеем Ирака при взятии Багдада в 2003.
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07.11.2022 19:55 Ответить
не знаю насчет защиты, а вот вернуть в Украину спижженные клейноды, святыни и артефакты надо непременно.
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07.11.2022 20:22 Ответить
Та після перемоги повернемо і ці цінності і наших дітей та не мішало б уполовинити кількість цивільного населення паРаші і назавжди відбити в них охоту без дозволу лазити в чуже подвіря
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07.11.2022 21:40 Ответить
всех детей - это вряд ли. Так же, как и украденные ценности.
Просто придется на долгий срок запретить въезд в Украину граждан расии, или каких-либо новообразований этой раковой опухоли.
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08.11.2022 00:29 Ответить
Гітлерівці тоже в свій час вивозили музеї , досі багато не знайдено
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07.11.2022 19:29 Ответить
При застосуванні при допиті методу ДВЕРІ. винуватець-кацап чистою українською співатиме як соловейко
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07.11.2022 21:41 Ответить
Зеленим пофіг, їх рівень- тіндер...
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07.11.2022 19:32 Ответить
Головне - визволити нашу українську землю, а картини, злото-срібло й інший антиквар - вторинне.
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07.11.2022 19:38 Ответить
От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Главное из Крыма потом не выпустить.
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07.11.2022 19:41 Ответить
Зачем обезьяне картины ? Из них даже самокрутку не скрутишь.
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07.11.2022 19:44 Ответить
Можно продать в частные коллекции. А деньги пропить.
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07.11.2022 19:56 Ответить
Нічого не змінюється - орда була, орда і залишилася
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07.11.2022 19:49 Ответить
І нахто нічого нге каже міністру культури ткаченко, який як і його соратники єлдак, верещалка та інші здали південь, а він здав музеї. США і Європа криком кричали, що кацапи нападуть, в тому числі і з Криму, а він і пальцем не шевульнув щою спасти скіфське золото, иізеї в Херсоні, Маріуполі та інших містах. Агов, "зелень", що це було?
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07.11.2022 19:51 Ответить
Багато тварюк музейників окупантам здали цінності.
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07.11.2022 19:56 Ответить
Это в который раз подтверждает, что россия вороватая страна, если что нибудь они не украдут, то ни дня ни ночи им небудет покоя.
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07.11.2022 19:56 Ответить
Що завадило плісняві зробити це за рік до вторгнення?
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07.11.2022 20:21 Ответить
 
 