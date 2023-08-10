На оккупированном острове Джарылгач пожары уничтожили всю заповедную зону

Почти неделю продолжается пожар на временно оккупированном острове Джарылгач Херсонской области – огонь уничтожил всю заповедную зону природного парка на территории более 1500 гектаров. Ущерб составляет миллиарды гривен.

Об этом сообщила директор НПП "Джарылгацкий" Ирина Сабашенко в комментарии для Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, огнем уничтожена заповедная зона, где сконцентрирована основная часть всех степных экосистем острова и популяции всех находящихся на острове редких животных, а также концентрируется наибольшее количество копытных.

"Имеющиеся растительные группировки, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения, занесены в Зеленую книгу Украины, относятся к редким и исчезающим растениям. Это группировка формаций меч-травы болотной, ковыля днепровского, ковыля волосистого, гвоздики бессарабской, золотобородника цикадового и другие", – отметила Сабашенко.

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Как сообщила "Суспільному" жительница одного из населенных пунктов временно оккупированного левобережья Херсонщины, пожар на острове был виден с побережья Джарылгацкого залива в 10 километрах от него. Дым наблюдается уже несколько дней.

На восстановление степного, лугового, солончаковых участков нужно в среднем от 4-5 до 8-12 лет, говорит Сабашенко. Тамариксовые заросли – от 15-30 лет.

"Ущерб подсчитываем, но уже на миллиарды гривен. Пожар еще продолжается, поэтому данных точных нет", — говорит директор.

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