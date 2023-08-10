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Новости Агрессия России против Украины Война
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На оккупированном острове Джарылгач пожары уничтожили всю заповедную зону

джарилгач

Почти неделю продолжается пожар на временно оккупированном острове Джарылгач Херсонской области – огонь уничтожил всю заповедную зону природного парка на территории более 1500 гектаров. Ущерб составляет миллиарды гривен.

Об этом сообщила директор НПП "Джарылгацкий" Ирина Сабашенко в комментарии для Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, огнем уничтожена заповедная зона, где сконцентрирована основная часть всех степных экосистем острова и популяции всех находящихся на острове редких животных, а также концентрируется наибольшее количество копытных.

"Имеющиеся растительные группировки, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения, занесены в Зеленую книгу Украины, относятся к редким и исчезающим растениям. Это группировка формаций меч-травы болотной, ковыля днепровского, ковыля волосистого, гвоздики бессарабской, золотобородника цикадового и другие", отметила Сабашенко.

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Как сообщила "Суспільному" жительница одного из населенных пунктов временно оккупированного левобережья Херсонщины, пожар на острове был виден с побережья Джарылгацкого залива в 10 километрах от него. Дым наблюдается уже несколько дней.

На восстановление степного, лугового, солончаковых участков нужно в среднем от 4-5 до 8-12 лет, говорит Сабашенко. Тамариксовые заросли – от 15-30 лет.

"Ущерб подсчитываем, но уже на миллиарды гривен. Пожар еще продолжается, поэтому данных точных нет", — говорит директор.

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Автор: 

заповедник (156) пожар (5938) расследование экоцида (13) Херсонская область (4745)


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Топ комментарии
+6
Немає в орди ніякої своєї території.
Паразити захопили чужі землі і нещадно викачують та грабують те що там є.
Паразитів потрібно знищувати.
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10.08.2023 22:00
+3
А где же ВЕЛИКАЯ ГРЕТА?
Защитница экологии
Ау, Грета, ау!!!
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10.08.2023 21:04
+3
🇷🇺 вірус на тілі Землі і неважливо на якій території. Вони навіть свою територію перетворили на звалище.
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10.08.2023 21:34
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Правила форума Совет форумчан
А где же ВЕЛИКАЯ ГРЕТА?
Защитница экологии
Ау, Грета, ау!!!
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10.08.2023 21:04 Ответить
Так туда же Хаймерсы прилетели- поэтому пожары. Война-с.
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10.08.2023 21:13 Ответить
Грета свого ''тумблєра'' ще не переключила
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10.08.2023 21:28 Ответить
🇷🇺 вірус на тілі Землі і неважливо на якій території. Вони навіть свою територію перетворили на звалище.
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10.08.2023 21:34 Ответить
Немає в орди ніякої своєї території.
Паразити захопили чужі землі і нещадно викачують та грабують те що там є.
Паразитів потрібно знищувати.
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10.08.2023 22:00 Ответить
да ви задовбали
збитки там, де є прибутки
а тут треба :
"для максимального відновлення в найкоротші строки потрібно мільярди гривень"
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10.08.2023 21:45 Ответить
А верещук де, на шашличкі поїхала
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10.08.2023 21:58 Ответить
Нещасна, бідна наша Україна, за що такі випробування їй випали?
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10.08.2023 22:24 Ответить
Ущерб составляет миллиарды гривен. ---С ЧЕГО ЭТО? СУСЛИКИ ПО СТО ТЫСЯЧ ЗА ШТУКУ? ТРЕПЛО!
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11.08.2023 01:00 Ответить
 
 