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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты остановили течение реки Кальчик в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТО

Российские оккупанты остановили природное течение реки Кальчик в Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Река Кальчик. Почти была. Экоцид Мариуполя и Украины продолжается", - написал он.

Андрющенко уточнил, что россияне просто остановили природное течение реки.

"Уничтожение и остановка рек - это апофеоз даже на фоне Каховского водохранилища", - добавил он.

Оккупанты остановили течение реки Кальчик в Мариуполе, - Андрющенко 01

Россияне остановили течение реки Кальчик

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Автор: 

Мариуполь (5735) река (111) расследование экоцида (14) Андрющенко Петр (587)


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Топ комментарии
+14
Битва на Калці. Дубль 2. І знов орда.
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14.07.2023 12:45 Ответить
+9
Підтоплюють щоб все розкисало і перетворювалось в болото.Значить будуть відходити
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14.07.2023 12:50 Ответить
+8
ні, вони активно будуються на захоплених територіях
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14.07.2023 13:01 Ответить
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Битва на Калці. Дубль 2. І знов орда.
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14.07.2023 12:45 Ответить
Саме так!

В ролі половців - вишиватні шапкозакидатєлі вкраїнчики, що кричать про повільний контрнаступ.

В ролі бродника Плоскині - опзж і слуги що потайки чекають шансу домовитись з ордою.

В ролі Київського князя що зачинився в укріпленому таборі на височині - ЗСУ
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14.07.2023 13:36 Ответить
Всьо па завєтам члєніна-і павєрнуть рєкі вспять...
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14.07.2023 12:46 Ответить
Повєрньом рєкі вспять?
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14.07.2023 12:47 Ответить
Підтоплюють щоб все розкисало і перетворювалось в болото.Значить будуть відходити
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14.07.2023 12:50 Ответить
Мабуть, правда ваша. Банальне "насрать в рояль".
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14.07.2023 12:56 Ответить
ні, вони активно будуються на захоплених територіях
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14.07.2023 13:01 Ответить
І для цього заболочують все? Навряд чи.Хіба що таке водосховище хочуть зробити.
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14.07.2023 13:17 Ответить
Цензор "забув" написати, для чого вони це зробили. Судячи з фото, будують новий міст. Тобто, не зупинили, бо тоді постає питання - а куди ж дівається вода? - а мабуть просто кинули пару труб й засипали землею, або пустили в обхід, щоб поставити сваї. Новина ні а чьом. Навіть навпаки, цікаві питання виникають: а для чого вони будують, якщо збираються втікати звідти? Значить не збираються й впевнені, що ЗСУ туди не дійде?
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16.07.2023 20:52 Ответить
Питання "А, для чого?" з кацапами не працює. Але цікаво було б дізнатися хоча б хвору ідею.
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14.07.2023 12:54 Ответить
Судячи з фото - вони будують міст.
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14.07.2023 12:59 Ответить
Може вони хочуть змінити русло щоб річка потекла на мордор.Був такий ідіот який пропонував змінити русло Дніпра щоб не тік до України. Не пишу його прізвища-воно багатьом відоме!
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14.07.2023 12:56 Ответить
а фамилия твоя слишком известная чтобы ее называть
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14.07.2023 13:07 Ответить
раша-фашисти будують шляхи для відступу й втечі.
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14.07.2023 12:58 Ответить
кацапська відповідь на велике крадівництво імені зеленого ********...
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14.07.2023 13:12 Ответить
все через задницу у русни ,вместо того чтобы построить мост они навалили кучу гавна
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14.07.2023 13:24 Ответить
На Крым разворачивают!
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14.07.2023 14:00 Ответить
Це все для заболочення.
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14.07.2023 15:43 Ответить
Виглядає як звичайне будівництво мосту...
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16.07.2023 21:06 Ответить
В Жашкові так необачно, під час будіництва "автобану" засипали підземне русло якоїсь річки. Після чого почав підтоплюватися цілий мікрорайон міста.
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17.07.2023 02:12 Ответить
 
 