Оккупанты остановили течение реки Кальчик в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТО
Российские оккупанты остановили природное течение реки Кальчик в Мариуполе.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Река Кальчик. Почти была. Экоцид Мариуполя и Украины продолжается", - написал он.
Андрющенко уточнил, что россияне просто остановили природное течение реки.
"Уничтожение и остановка рек - это апофеоз даже на фоне Каховского водохранилища", - добавил он.
Россияне остановили течение реки Кальчик
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