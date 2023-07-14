Оккупанты остановили течение реки Кальчик в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТО

Российские оккупанты остановили природное течение реки Кальчик в Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Река Кальчик. Почти была. Экоцид Мариуполя и Украины продолжается", - написал он.

Андрющенко уточнил, что россияне просто остановили природное течение реки.

"Уничтожение и остановка рек - это апофеоз даже на фоне Каховского водохранилища", - добавил он.

Россияне остановили течение реки Кальчик

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