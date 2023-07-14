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Окупанти зупинили течію річки Кальчик у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО
Російські окупанти зупинили природну течію річки Кальчик у Маріуполі.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Річка Кальчик. Майже була. Екоцид Маріуполя та України триває", - написав він.
Андрющенко уточнив, що росіяни просто зупинили природну течію річки.
"Знищення та зупинення річок - це якись апофеоз навіть на фоні Каховського водосховища", - додав він.
Росіяни зупинили течію річки Кальчик
Топ коментарі
+14 Имярек
показати весь коментар14.07.2023 12:45 Відповісти Посилання
+9 Wasyl Worobec
показати весь коментар14.07.2023 12:50 Відповісти Посилання
+8 Ksenia VB
показати весь коментар14.07.2023 13:01 Відповісти Посилання
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