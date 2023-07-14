УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8531 відвідувач онлайн
Новини Фото Окуповані території
13 267 20

Окупанти зупинили течію річки Кальчик у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

Російські окупанти зупинили природну течію річки Кальчик у Маріуполі.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Річка Кальчик. Майже була. Екоцид Маріуполя та України триває", - написав він.

Андрющенко уточнив, що росіяни просто зупинили природну течію річки.

"Знищення та зупинення річок - це якись апофеоз навіть на фоні Каховського водосховища", - додав він.

Також читайте: Україна розслідує 15 випадків, які кваліфікуються законодавством, як екоцид, - генпрокурор Костін

Окупанти зупинили течію річки Кальчик у Маріуполі, - Андрющенко 01

Росіяни зупинили течію річки Кальчик

Автор: 

Маріуполь (3254) ріка (194) екоцид (21) Андрющенко Петро (700)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Битва на Калці. Дубль 2. І знов орда.
показати весь коментар
14.07.2023 12:45 Відповісти
+9
Підтоплюють щоб все розкисало і перетворювалось в болото.Значить будуть відходити
показати весь коментар
14.07.2023 12:50 Відповісти
+8
ні, вони активно будуються на захоплених територіях
показати весь коментар
14.07.2023 13:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Битва на Калці. Дубль 2. І знов орда.
показати весь коментар
14.07.2023 12:45 Відповісти
Саме так!

В ролі половців - вишиватні шапкозакидатєлі вкраїнчики, що кричать про повільний контрнаступ.

В ролі бродника Плоскині - опзж і слуги що потайки чекають шансу домовитись з ордою.

В ролі Київського князя що зачинився в укріпленому таборі на височині - ЗСУ
показати весь коментар
14.07.2023 13:36 Відповісти
Всьо па завєтам члєніна-і павєрнуть рєкі вспять...
показати весь коментар
14.07.2023 12:46 Відповісти
Повєрньом рєкі вспять?
показати весь коментар
14.07.2023 12:47 Відповісти
Підтоплюють щоб все розкисало і перетворювалось в болото.Значить будуть відходити
показати весь коментар
14.07.2023 12:50 Відповісти
Мабуть, правда ваша. Банальне "насрать в рояль".
показати весь коментар
14.07.2023 12:56 Відповісти
ні, вони активно будуються на захоплених територіях
показати весь коментар
14.07.2023 13:01 Відповісти
І для цього заболочують все? Навряд чи.Хіба що таке водосховище хочуть зробити.
показати весь коментар
14.07.2023 13:17 Відповісти
Цензор "забув" написати, для чого вони це зробили. Судячи з фото, будують новий міст. Тобто, не зупинили, бо тоді постає питання - а куди ж дівається вода? - а мабуть просто кинули пару труб й засипали землею, або пустили в обхід, щоб поставити сваї. Новина ні а чьом. Навіть навпаки, цікаві питання виникають: а для чого вони будують, якщо збираються втікати звідти? Значить не збираються й впевнені, що ЗСУ туди не дійде?
показати весь коментар
16.07.2023 20:52 Відповісти
Питання "А, для чого?" з кацапами не працює. Але цікаво було б дізнатися хоча б хвору ідею.
показати весь коментар
14.07.2023 12:54 Відповісти
Судячи з фото - вони будують міст.
показати весь коментар
14.07.2023 12:59 Відповісти
Може вони хочуть змінити русло щоб річка потекла на мордор.Був такий ідіот який пропонував змінити русло Дніпра щоб не тік до України. Не пишу його прізвища-воно багатьом відоме!
показати весь коментар
14.07.2023 12:56 Відповісти
а фамилия твоя слишком известная чтобы ее называть
показати весь коментар
14.07.2023 13:07 Відповісти
раша-фашисти будують шляхи для відступу й втечі.
показати весь коментар
14.07.2023 12:58 Відповісти
кацапська відповідь на велике крадівництво імені зеленого ********...
показати весь коментар
14.07.2023 13:12 Відповісти
все через задницу у русни ,вместо того чтобы построить мост они навалили кучу гавна
показати весь коментар
14.07.2023 13:24 Відповісти
На Крым разворачивают!
показати весь коментар
14.07.2023 14:00 Відповісти
Це все для заболочення.
показати весь коментар
14.07.2023 15:43 Відповісти
Виглядає як звичайне будівництво мосту...
показати весь коментар
16.07.2023 21:06 Відповісти
В Жашкові так необачно, під час будіництва "автобану" засипали підземне русло якоїсь річки. Після чого почав підтоплюватися цілий мікрорайон міста.
показати весь коментар
17.07.2023 02:12 Відповісти
 
 