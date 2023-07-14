Окупанти зупинили течію річки Кальчик у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

Російські окупанти зупинили природну течію річки Кальчик у Маріуполі.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Річка Кальчик. Майже була. Екоцид Маріуполя та України триває", - написав він.

Андрющенко уточнив, що росіяни просто зупинили природну течію річки.

"Знищення та зупинення річок - це якись апофеоз навіть на фоні Каховського водосховища", - додав він.

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Росіяни зупинили течію річки Кальчик