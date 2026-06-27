Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 399 720 осіб (+1 350 за добу), 12 060 танків, 44 857 артсистем, 24 835 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 399 720 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 399 720 (+1 350) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 060 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 835 (+12) од.

артилерійських систем – 44 857 (+58) од.

РСЗВ – 1 899 (+3) од.

засоби ППО – 1 447 (+0) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 740 (+11) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 375 611 (+1 951) од.

крилаті ракети – 4 790 (+3) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 112 634 (+488) од.

спеціальна техніка – 4 353 (+5) од.

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