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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 399 720 осіб (+1 350 за добу), 12 060 танків, 44 857 артсистем, 24 835 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 399 720 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 399 720 (+1 350) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 060 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 835 (+12) од.
  • артилерійських систем – 44 857 (+58) од.
  • РСЗВ – 1 899 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 447 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 740 (+11) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 375 611 (+1 951) од.
  • крилаті ракети – 4 790 (+3) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни  2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 112 634 (+488) од.
  • спеціальна техніка – 4 353 (+5) од.

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Втрати ворога

Автор: 

армія рф (21377) Генштаб ЗС (8561) ліквідація (4809) знищення (10428)
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Топ коментарі
+11
Минув 4511! день москальсько-української війни.
578!!!!! одиниця знищеної техніки та 1350! чумардосів за день.
Броня норм, арта та спецтехніка файно, ППО та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 399 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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27.06.2026 07:40 Відповісти
+5
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.06.2026 07:46 Відповісти
+5
Як дружно здихають рашиські варвари за хворі імперські у'яви рашиського виродка путіна з його огидним "русским миром",коли вже дійде до цього бидла що не по зубам вам Україна ,а те що захопили перетворили на руїну непридатну для життя.
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27.06.2026 07:47 Відповісти

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