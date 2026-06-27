Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 399 720 осіб (+1 350 за добу), 12 060 танків, 44 857 артсистем, 24 835 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 399 720 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 399 720 (+1 350) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 060 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 835 (+12) од.
- артилерійських систем – 44 857 (+58) од.
- РСЗВ – 1 899 (+3) од.
- засоби ППО – 1 447 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 740 (+11) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 375 611 (+1 951) од.
- крилаті ракети – 4 790 (+3) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 112 634 (+488) од.
- спеціальна техніка – 4 353 (+5) од.
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578!!!!! одиниця знищеної техніки та 1350! чумардосів за день.
Броня норм, арта та спецтехніка файно, ППО та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 399 000 це більше ніж все міське населення Омської області.