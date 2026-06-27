Страны Балтии призывают ЕС ускорить отказ от российской нефти

Эстония, Латвия и Литва призывают Европейский Союз ускорить отказ от импорта российской нефти после стабилизации энергетических рынков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

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В ходе встречи министров энергетики Эстония, Латвия и Литва призвали Европейскую комиссию как можно скорее вынести на рассмотрение предложение о постепенном прекращении импорта российской нефти. Об этом сообщает Financial Times.

Прибалтийские государства подчеркивают, что дальнейшие закупки российских энергоносителей позволяют Москве продолжать финансирование войны против Украины.

Еврокомиссия готова рассмотреть предложение

По данным издания, еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен во время закрытой встречи не комментировал эту инициативу. В то же время в Еврокомиссии заявили о готовности вынести соответствующие предложения на рассмотрение в дальнейшем.

Обсуждение возобновилось после стабилизации ситуации вокруг Ормузского пролива. После достижения договоренностей между США и Ираном о продлении перемирия судоходство по ключевому энергетическому маршруту постепенно восстанавливается. Ранее опасения перебоев с поставками заставили ЕС отложить рассмотрение новых ограничений.

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В Еврокомиссии отмечают, что доля российской нефти в импорте ЕС сократилась с 27% в 2022 году до около 2% в 2025-м, что составляет примерно 9,7 млн тонн сырой нефти.

ЕС планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году

Европейский Союз уже согласился полностью отказаться от российского газа к осени 2027 года, однако вопрос нефтяного эмбарго остается предметом дискуссий из-за возможных рисков для энергетического рынка.

Заместитель министра энергетики Польши Войцех Врохна заявил, что Варшава поддерживает как можно более быстрое принятие решения, даже несмотря на потенциальные экономические последствия.

В Еврокомиссии также подчеркнули, что мировой нефтяной рынок демонстрирует устойчивость, несмотря на геополитическую напряженность. В то же время полное восстановление стабильности может занять месяцы, а на газовом рынке - годы.

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