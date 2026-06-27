Країни Балтії закликають ЄС прискорити відмову від російської нафти

Естонія, Латвія та Литва закликають Європейський Союз пришвидшити відмову від імпорту російської нафти після стабілізації енергоринків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

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Під час зустрічі міністрів енергетики країн Естонія, Латвія та Литва закликали Європейська комісія якнайшвидше винести на розгляд пропозицію щодо поступового припинення імпорту російської нафти. Про це повідомляє Financial Times.

Балтійські держави наголошують, що подальші закупівлі російських енергоносіїв дозволяють Москві продовжувати фінансування війни проти України.

Єврокомісія готова розглянути пропозицію

За даними видання, єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен під час закритої зустрічі не коментував ініціативу. Водночас у Єврокомісії заявили про готовність винести відповідні пропозиції на розгляд надалі.

Обговорення відновилося після стабілізації ситуації навколо Ормузької протоки. Після домовленостей між США та Іраном про продовження перемир’я судноплавство через ключовий енергетичний маршрут поступово відновлюється. Раніше побоювання перебоїв із постачанням змусили ЄС відкласти розгляд нових обмежень.

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У Єврокомісії зазначають, що частка російської нафти в імпорті ЄС скоротилася з 27% у 2022 році до близько 2% у 2025-му, що становить приблизно 9,7 млн тонн сирої нафти.

ЄС планує повну відмову від російського газу до 2027 року

Європейський Союз уже погодився повністю відмовитися від російського газу до осені 2027 року, однак питання нафтового ембарго залишається предметом дискусій через можливі ризики для енергоринку.

Заступник міністра енергетики Польща Войцех Врохна заявив, що Варшава підтримує якнайшвидше ухвалення рішення, навіть попри потенційні економічні наслідки.

У Єврокомісії також підкреслили, що світовий нафтовий ринок демонструє стійкість попри геополітичну напруженість. Водночас повне відновлення стабільності може зайняти місяці, а на газовому ринку - роки.

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