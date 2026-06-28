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В Киеве раздались взрывы: Россия нанесла удар баллистическими ракетами
В ночь на 28 июня во время воздушной тревоги в Киеве были слышны взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар с применением баллистического оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра столицы Виталия Кличко.
Угроза применения баллистического вооружения с севера, — сообщили ВВС в 01:57.
Балистические ракеты по Киеву, — сообщалось в 01:57.
Еще 2 баллистические ракеты по Киеву, — сообщалось в 01:58.
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їх заспокоїть !
Київ - дуже гучно бабахає , але люди вже звикли і нікуди не тікають !