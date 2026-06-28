В Киеве раздались взрывы: Россия нанесла удар баллистическими ракетами

В ночь на 28 июня во время воздушной тревоги в Киеве были слышны взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар с применением баллистического оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра столицы Виталия Кличко.

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Угроза применения баллистического вооружения с севера, — сообщили ВВС в 01:57.

Балистические ракеты по Киеву, — сообщалось в 01:57.

Еще 2 баллистические ракеты по Киеву, — сообщалось в 01:58.

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