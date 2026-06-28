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Новости Ракетная атака на Киев
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В Киеве раздались взрывы: Россия нанесла удар баллистическими ракетами

взрывы, дым

В ночь на 28 июня во время воздушной тревоги в Киеве были слышны взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар с применением баллистического оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра столицы Виталия Кличко.

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Угроза применения баллистического вооружения с севера, — сообщили ВВС в 01:57.

Балистические ракеты по Киеву, — сообщалось в 01:57.

Еще 2 баллистические ракеты по Киеву, — сообщалось в 01:58.

Информация пополняется... 

Автор: 

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Топ комментарии
+11
підори болотні
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28.06.2026 02:11 Ответить
+11
❗️Попередньо, у Києві було збито всі 5 з 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та 2 з 2 «Цирконів» - монітори
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28.06.2026 05:55 Ответить
+7
Тільки такі ж вибухи по москві , якими кацапи вбивають Украінців ,
їх заспокоїть !
Київ - дуже гучно бабахає , але люди вже звикли і нікуди не тікають !
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28.06.2026 02:40 Ответить

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