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Вибухи лунали у Києві: Росія атакувала балістикою
У ніч на 28 червня під час повітряної тривоги у Києві було чути вибухи. Російські війська завдали ракетного удару із застосуванням балістичного озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мера столиці Віталія Кличка.
На Київ летіли балістичні ракети
Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, - повідомили ПС о 01:57.
Балістика на Київ, - повідомлялося о 01:57.
Ще 2 балістичні ракети на Київ, - повідомлялося о 01:58.
"Суспільне" повідомило про вибухи в столиці о 02:00.
Працювали Сили ППО
"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - повідомив Кличко о 02:03.
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