Вибухи лунали у Києві: Росія атакувала балістикою

У ніч на 28 червня під час повітряної тривоги у Києві було чути вибухи. Російські війська завдали ракетного удару із застосуванням балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мера столиці Віталія Кличка.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На Київ летіли балістичні ракети

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, - повідомили ПС о 01:57.

Балістика на Київ, - повідомлялося о 01:57.

Ще 2 балістичні ракети на Київ, - повідомлялося о 01:58.

"Суспільне" повідомило про вибухи в столиці о 02:00.

Працювали Сили ППО

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - повідомив Кличко о 02:03.

Дивіться також: Наслідки балістичної атаки РФ на Київ: 2 постраждалих, триває ліквідація пожежі на складах. ФОТО