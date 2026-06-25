Наслідки балістичної атаки РФ на Київ: 2 постраждалих, триває ліквідація пожежі на складах. ФОТО

Увечері 25 червня російські війська запустили балістичні ракети на Київ. Унаслідок обстрілу відомо про двох поранених.

Про це написав міський голова Віталій Кличко та повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Вибухи у столиці пролунали близько 21:00. Начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що окупанти запускають балістичні ракети по Києву.

Згодом у ДСНС показали наслідки російської атаки у Дарницькому районі столиці. Там сталося загоряння складських будівель. Триває ліквідація пожежі. За іншою адресою уламки ракети впали на відкриту територію. Без наслідків.

Відомо про двох постраждалих унаслідок атаки. Обом медики надали допомогу на місці.

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Наслідки атаки РФ









