РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6994 посетителя онлайн
Новости Ракетная атака на Киев Обстрелы Киева
1 928 2

Последствия баллистической атаки РФ на Киев: 2 пострадавших, продолжается ликвидация пожара на складах. ФОТО

Вечером 25 июня российские войска запустили баллистические ракеты по Киеву. Вследствие обстрела, по имеющимся данным, двое человек получили ранения.

Об этом написал мэр города Виталий Кличко и сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Взрывы в столице прогремели около 21:00. Начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что оккупанты запускают баллистические ракеты по Киеву.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия российской атаки в Дарницком районе столицы. Там произошло возгорание складских зданий. Продолжается ликвидация пожара. По другому адресу обломки ракеты упали на открытую территорию. Без последствий.

  • Известно о двух пострадавших вследствие атаки. Обоим медики оказали помощь на месте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы в Киеве прогремели вечером 25 июня (обновлено)

Последствия атаки РФ

Враг атаковал Киев вечером 25 июня — последствия
Враг атаковал Киев вечером 25 июня — последствия
Враг атаковал Киев вечером 25 июня — последствия
Враг атаковал Киев вечером 25 июня — последствия
Враг атаковал Киев вечером 25 июня — последствия

Автор: 

Киев (26526) пожар (6053) ГСЧС (5228) Воздушные атаки на Киев (966)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 