Взрывы в Киеве зафиксированы вечером 25 июня (обновлено)

Взрывы прогремели в Киеве вечером 25 июня.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", — написал он в Telegram.

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Позже Кличко написавл, что обломки ракеты упали на открытой территории в Дарницком районе. Экстренные службы направляются на место.

Также он добавил, что в Дарницком районе произошло возгорание складского помещения.

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В 22:08 - глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов сообщил, что информация о пострадавших и поражениях жилых домов вследствие атаки пока не поступала.

"Ситуация находится под контролем. Работаем", – добавил он.

Новость дополняется.

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