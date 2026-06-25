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Взрывы в Киеве зафиксированы вечером 25 июня (обновлено)
Взрывы прогремели в Киеве вечером 25 июня.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", — написал он в Telegram.
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Позже Кличко написавл, что обломки ракеты упали на открытой территории в Дарницком районе. Экстренные службы направляются на место.
Также он добавил, что в Дарницком районе произошло возгорание складского помещения.
Обновленная информация
В 22:08 - глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов сообщил, что информация о пострадавших и поражениях жилых домов вследствие атаки пока не поступала.
"Ситуация находится под контролем. Работаем", – добавил он.
Новость дополняется.
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