РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9573 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Киева
6 636 20

Взрывы в Киеве зафиксированы вечером 25 июня (обновлено)

Взрывы в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве вечером 25 июня. 

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", — написал он в Telegram. 

Обновленная информация

Позже Кличко написавл, что обломки ракеты упали на открытой территории в Дарницком районе. Экстренные службы направляются на место.

Также он добавил, что в Дарницком районе произошло возгорание складского помещения.

Обновленная информация

В 22:08 - глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов сообщил, что информация о пострадавших и поражениях жилых домов вследствие атаки пока не поступала.

"Ситуация находится под контролем. Работаем", – добавил он.

Новость дополняется.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Киев (26526) обстрел (33356) атака (1633)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Тільки но бачив три виходи Петріот і всі три попали в ціль. Було три хмаринки і три ударні хвилі. Цікаво тут те, що раніше 1-2 ракети пускали. А тут цілих 3! Демілітаризація іде по плану .
показать весь комментарий
25.06.2026 21:14 Ответить
+8
Пишуть, що були циркони і їх знищили...
показать весь комментарий
25.06.2026 21:13 Ответить
+6
Агонія ******, як і агонія фюлєра у 1945 році, перед своєю СМЕРТЮ!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4362562.html
показать весь комментарий
25.06.2026 21:12 Ответить

Загрузка...

 
 