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Новини Обстріли Києва
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Вибухи у Києві пролунали ввечері 25 червня (оновлено)

Вибухи у Києві

Вибухи пролунали у Києві ввечері 25 червня. 

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. 

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він у Телеграм. 

Оновлена інформація

Пізніше Кличко написав, що уламки ракети впали на відкритій території у Дарницькому районі. Екстрені служби прямують на місце.

Також він додав, що у Дарницькому районі сталося загоряння складського приміщення.

Оновлена інформація

О 22:08 - очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов повідомив, що інформація про постраждалих та ураження житлових будинків внаслідок атаки наразі не надходила.

"Ситуація перебуває під контролем. Працюємо", - додав він. 

Новина доповнюється.

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Київ (20958) обстріл (34709) атака (1701)
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Топ коментарі
+13
Тільки но бачив три виходи Петріот і всі три попали в ціль. Було три хмаринки і три ударні хвилі. Цікаво тут те, що раніше 1-2 ракети пускали. А тут цілих 3! Демілітаризація іде по плану .
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25.06.2026 21:14 Відповісти
+10
Пишуть, що були циркони і їх знищили...
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25.06.2026 21:13 Відповісти
+8
Агонія ******, як і агонія фюлєра у 1945 році, перед своєю СМЕРТЮ!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4362562.html
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25.06.2026 21:12 Відповісти

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