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Вибухи у Києві пролунали ввечері 25 червня (оновлено)
Вибухи пролунали у Києві ввечері 25 червня.
Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він у Телеграм.
Оновлена інформація
Пізніше Кличко написав, що уламки ракети впали на відкритій території у Дарницькому районі. Екстрені служби прямують на місце.
Також він додав, що у Дарницькому районі сталося загоряння складського приміщення.
Оновлена інформація
О 22:08 - очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов повідомив, що інформація про постраждалих та ураження житлових будинків внаслідок атаки наразі не надходила.
"Ситуація перебуває під контролем. Працюємо", - додав він.
Новина доповнюється.
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4362562.html