Вибухи у Києві пролунали ввечері 25 червня (оновлено)

Вибухи пролунали у Києві ввечері 25 червня.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він у Телеграм.

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Пізніше Кличко написав, що уламки ракети впали на відкритій території у Дарницькому районі. Екстрені служби прямують на місце.

Також він додав, що у Дарницькому районі сталося загоряння складського приміщення.

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О 22:08 - очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов повідомив, що інформація про постраждалих та ураження житлових будинків внаслідок атаки наразі не надходила.



"Ситуація перебуває під контролем. Працюємо", - додав він.

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